viernes 13 de febrero de 2026
13 de febrero de 2026 - 20:20

Libertarios repudiaron a Kicillof por comparar la reforma laboral con el plan Martínez de Hoz

Diputados y senadores de LLA presentaron proyectos para rechazar los dichos del gobernador. "Lo único que hace es provocar miedo y confusión en los habitantes", dijeron.

Agustín Romo, el presidente del bloque de Diputados de LLA.&nbsp;

Archivo DIB.

Los diputados y senadores bonaerenses de La Libertad Avanza presentaron hoy dos proyectos parlamentarios para repudiar al gobernador Axel Kicillof por haber dicho, en varias oportunidades, que la reforma laboral que impulsa Javier Milei es la continuidad del plan de José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la dictadura.

Buscamos declarar el repudio ante los dichos de un Gobernador que lo único que hace es provocar miedo y confusión en los habitantes ”, indicaron los legisladores de los dos bloques de La Libertad Avanza, en un comunicado conjunto que replicó una doble presentación de proyectos de declaración paralelos, uno en cada cámara, para repudiar al gobernador.

Kicillof dijo en varias oportunidades que la reforma laboral de Milei es la continuidad del plan de apertura y desregulación de la economía que aplicó Martínez de Hoz en la dictadura, un gobierno que a instancia de la Comisión de Asesoramiento Legislativo (/CAL) desmanteló casi toda la protección legal de los trabajadores.

Para los legisladores libertarias la comparación es impropia. “Estas manifestaciones generan desinformación, incertidumbre y confusión en la población ”, escribieron en los proyectos.

Agregaron que “las palabras del Gobernador se condensan en un mensaje de descalificación, carente de la posibilidad de una discusión seria y profunda como lo requiere la revisión de la legislación laboral vigente y los regímenes y convenios de trabajo”-

En las presentaciones, diputados y senadores libertarios escribieron que “la propuesta por parte del gobierno nacional permitió la apertura de un abanico de discusiones en torno al mercado laboral, dejando en evidencia la urgencia de rever los marcos regulatorios actuales y de simplificar los procedimientos implementados bajo el precepto de una imperante responsabilidad institucional”.

El bloque de diputados de LLA está integrado por Juanes Osaba, Analía Corvino, Ramón Vera, Pablo Morillo, Maximiliano Bondarenko, Geraldine Calvella, Luis Ontiveros, Gastón Abonjo, Mariela Vitale, Fernanda Coithino, Francisco Adorni, Carla Pannelli, Florencia Retamoso, Nahuel Sotelo, Oscar Liberman, Héctor Gay, Oriana Colugnatti, Sofía Pomponio, Jazmín Carrizo y Agustín Romo. Y el de senadores, por Carlos Curestis, Luciano Olivera. Matías de Urraza, Florencia Arietto, Gonzalo Cabezas, Analía Balaudo, Betina Riva, María Martínez y María Luz Bambachi.

Fuente: Agencia DIB.

