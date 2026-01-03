La Vice de Venezuela advirtió que Maduro es el "único presidente" pero admitió que está dispuesta a un diálogo con EEUU

La vicepresidenta de Venezuela , Delcy Rodríguez, formalmente a cargo del país, dijo que Nicolás Maduro, captura por el ejército de EE.UU. por orden de Donald Trump es el único presidente de su país, aunque admitió que quiere retomar una “agenda de diálogo” con Estados Unidos.

“En un discurso transmitido por la televisión estatal, la vicepresidenta Delcy Rodríguez reafirmó el cargo de Nicolás Maduro tras su captura por parte de Estados Unidos. “Ya habíamos advertido que estaba en curso una agresión bajo falsos excusas y pretextos y que las caretas se habían caído y que solo tenían un objetivo: el cambio de régimen en Venezuela para la captura de nuestros recursos naturales y energéticos”, señaló.

Rodríguez informó que convocó a un Consejo de Defensa de la Nación, donde participan los poderes públicos del Estado venezolano. Desde allí exigió la inmediata liberación de Maduro, al que calificó como “único presidente de Venezuela”. Sus palabras llamaron la atención luego de que Trump afirmara que Rodríguez se había puesto “al orden” del gobierno estadounidense tras un llamado con el secretario de Estado, Marco Rubio. La vicepresidenta afirmó que “están listos para defender a Venezuela y sus recursos naturales”.

Rodríguez insistió en que el país “no volverá a ser colonia”. “Es realmente vergonzoso, lo dijo nuestro padre libertador en la carta de Jamaica: el velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas. Ya se han roto las cadenas, hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Este pueblo y país tiene muy claro que jamás volveremos a ser esclavos, jamás volveremos a ser colonia”, remarcó.

Llamó al pueblo venezolano a mantenerse en calma para “afrontar la unión nacional” y “defender la soberanía” y calificó el accionar de Estados Unidos como un “delito de lesa humanidad”. “Venezuela jamás va a ser colonia nuevamente de nadie, ni de antiguos imperios, ni de nuevos imperios ni imperios en decadencia. Estamos decididos a la libertad”, reiteró.

Al mismo tiempo,, Rodríguez afirmó que está dispuesta a retomar el diálogo con Estados Unidos bajo una agenda constructiva y de respeto.

“Yo retomo las palabras del presidente Nicolás Maduro, cuando, hace apenas dos días, públicamente, en una entrevista de televisión, ratificaba la disposición de este Gobierno de mantener relaciones de diálogo para abordar una agenda constructiva”, dijo Rodríguez en cadena nacional.

La funcionaria encabezó un consejo de defensa, en el que participaron el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; el fiscal general, Tarek William Saab; el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez; el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, así como la ministra de Ciencia, Gabriela Jiménez.

Fuente: Agencia DIB.