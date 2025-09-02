El día que Patricia Bullrich repudió la censura a La Brújula 24 por la difusión de audios

La denuncia del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich - en la que se pide a la Justicia que se prohíba la difusión de nuevas grabaciones relacionadas, entre otros, con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei- hizo recordar un hecho sucedido una década atrás.

Así como ahora están en la mira para ser allanados los periodistas Mauro Federico, Jorge Rial , y los empresarios periodísticos Pablo Toviggino y Franco Bindi, en octubre de 2014 fue el periodista bahiense Germán Sasso el objetivo de una orden judicial.

Entonces, el juez federal subrogante de Bahía Blanca , Santiago Ulpiano Martínez ordenó que se allanara el medio local La Brújula 24 para evitar la divulgación de nuevas escuchas telefónicas del caso Suris. Juan Ignacio Suris era un hombre ligado al polémico empresario Leonardo Fariña y que actualmente está cumpliendo una condena por narcotráfico en el Penal de Ezeiza.

Luego de la orden judicial, personal de la Policía Federal allanó los estudios de radio y la redacción de ese medio para buscar material relacionado con las escuchas de Suris divulgadas en una investigación de La Brújula 24 . Según explicaron fuentes judiciales en ese momento a la prensa, el procedimiento pretendió evitar que salieran a la luz nuevos audios surgidos de la causa, tal como habían anticipado los responsables periodísticos.

Allanamientos cuestionados

En su página web, los editores del programa dijeron entonces que “la justicia federal de Bahía Blanca no sólo quiere secuestrar esas escuchas, sino que además intenta obligar a La Brújula 24 a divulgar los nombres de sus fuentes informativas de que le permitieron acceder a esa prueba fundamental y que a través de su difusión pública dejaron en evidencia todos los vínculos existentes entre Suris, el empresario Leonardo Fariña y altos funcionarios de la policía, violentando los derechos constitucionales que le asisten a los medios de comunicación mantener en secreto la identidad de esas fuentes”.

Como sucede ahora, Fopea (el Foro de Periodismo Argentino), en octubre de 2014 repudió el procesamiento por supuesto “encubrimiento agravado” contra Germán Sasso, director de La Brújula 24, dictado por el juez federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez. “El secreto de fuentes es un derecho que les asiste a los periodistas y está garantizado por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales a los que las Carta Magna suscribe. Además, es una garantía fundamental para el trabajo de la prensa y, por lo tanto, a la libertad de expresión, pilar central de la democracia. Sobre todo cuando se trata de casos de interés público expresó Fopea, .

Patricia Bullrich, ayer y hoy

Lo llamativo es que entonces, Bullrich -diputada nacional y titular de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara Baja- condenó en el allanamiento a La Brújula 24 medida muy similar a la que pidió aplicar ahora en el caso de los audios de Karina Milei.

"El allanamiento ordenado contra el medio de Bahía Blanca, La Brújula 24, es un claro acto de censura, que afecta directamente a derechos que se encuentran protegidos por nuestra Constitución Nacional", dijo en esa ocasión Bullrich, y lo recuerda ahora la web bahiense.

“Bullrich repudió el allanamiento que sufrimos en @labrujula24 en 2014 y hasta me llevó al Congreso a exponer sobre el tema de la protección de las fuentes. Le estaré siempre agradecido. Por eso me extraña y duele que ahora tenga una postura diametralmente opuesta”, expresó en sus redes Germán Sasso, director de La Brújula 24, en relación al cambio de actitud de la actual ministra frente a un hecho similar.