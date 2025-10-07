La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado y el gobierno la aprobó quedeó detenido

La C orte Suprema de Justicia de la Nación confirmó hoy que es “procedente” la extradición a los Estados Unidos de Federico “Fred” Machado, el empresario que está acusado de conspiración para cometer delitos de narcotráfico, lavado de dinero y estafa , y que aportó fondos no declarados para la campaña presidencial de 2019 del diputado nacional José Luis Espert. Tras el fallo de la Corte, unas horas después, el Gobierno actuó e instruyó a la Cancillería, la Secretaría Legal y Técnica y la Jefatura de Gabinete para que avancen en el procedimiento y luego de eso fue detenido por la Policía Federal.

El trámite de la extradición le otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de frenar la entrega. El Gobierno tenía diez días hábiles para expedirse desde que recibe el expediente. También podía no hacerlo y el silencio implicaría que “ha concedido la extradición”, según dice la ley de Cooperación Internacional en Materia Penal. Esto es lo que sucede en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, el Gobierno habilitó el pedido que hizo la Corte.

El trámite de la extradición se da una situación peculiar: e l defensor que representa desde hace años a Machado en la causa de la extradición es Francisco Oneto, abogado personal de Milei.

La Corte decidió por unanimidad

La Corte Suprema tomó su decisión de hoy por unanimidad. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron todos los recursos de la defensa y coincidieron en que están dadas las condiciones para hacer lugar al pedido de los Estados Unidos.

Machado está preso desde el 16 de abril de 2021, cuando lo detuvo la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la ciudad de Neuquén a raíz del requerimiento internacional. Un día después, el juez federal de Neuquén Gustavo Villanueva dispuso su arresto preventivo. Desde entonces, está preso a la espera de que se defina si lo extraditan.

Machado cumplía arresto domiciliario en Viedma, con una tobillera electrónica, hasta que fue detenido por la Policía Federal en la casa de su madre en Vieda, donde cumplía prisión domiciliaria.