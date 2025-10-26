domingo 26 de octubre de 2025
26 de octubre de 2025 - 13:59

Julio Alak: "Venir a votar es una manera de fortalecer el sistema democrático"

Julio Alak votó en La Plata destacó la participación ciudadana y celebró la “campaña limpia” acordada entre todas las fuerzas políticas.

El intendente de La Plata, Julio Alak, votó en una escuela de Gonnet.

alak5

El intendente de La Plata, Julio Alak, votó este domingo en la Escuela Primaria N° 38 de Gonnet, en el marco de las elecciones legislativas nacionales. Tras emitir su sufragio, el jefe comunal destacó el clima de tranquilidad y participación que se vivió en la capital bonaerense.

Sergio Massa votó en Tigre y remarcó que la elección es “una oportunidad para construir una alternativa con unidad y responsabilidad”, y advirtió que el país atraviesa un momento político clave.

Sergio Massa: "Hay que construir una agenda de lo que sí queremos para la Argentina"
Jimena López votó en Necochea en el día de su cumpleaños.

Jimena López votó en Necochea y destacó la agilidad del nuevo sistema electoral

“El nivel de participación es similar al de la primera elección, quizás con un poco más de gente por la tendencia. Es muy bueno que la gente venga a votar, es una manera de fortalecer un sistema democrático que a la Argentina le costó conseguir”, afirmó Alak en diálogo con la prensa.

Campaña respetuosa y ordenada

El mandatario platense subrayó el desarrollo de una “campaña respetuosa y ordenada” en la ciudad y puso el acento en el compromiso de los distintos espacios políticos. “Como intendente quiero destacar que en esta campaña, como también en la del 7 de septiembre, hubo una gran convivencia política”, señaló.

En ese sentido, recordó que desde el Municipio se impulsó un acuerdo de ‘campaña limpia’ para preservar el espacio público y evitar prácticas de propaganda invasivas. “Le pedimos a las fuerzas políticas no pintar la ciudad, no colgar pasacalles en columnas ni en semáforos, y resultó un caso único en la Argentina”, explicó.

Alak destacó que ese pacto no solo se cumplió en términos estéticos, sino también en el tono del debate electoral. “Fue una campaña limpia también en cuanto al respeto. No hubo difamaciones ni críticas despiadadas, y eso habla bien de todos los actores políticos”, expresó.

El intendente contó además que se mantuvo una mesa semanal de trabajo entre representantes de los partidos para coordinar la convivencia política durante la campaña. “Todos los partidos dieron un enorme ejemplo de respeto. No hubo posición dominante del gobierno local en la vía pública como sucedía en el pasado, y la ciudad se mantuvo limpia y ordenada”, subrayó.

Por último, Alak valoró el clima de normalidad en la jornada electoral y reiteró el llamado a participar masivamente. “Votar es el momento en el que los vecinos deciden el rumbo de su país y de su ciudad. Cada voto reafirma el compromiso con la democracia y con un futuro mejor para todos”, concluyó el jefe comunal.

