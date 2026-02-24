San Pedro: YPF construye la estación de servicio más grande del país

En la autopista Buenos Aires-Rosario, sentido hacia la provincia de Santa Fe y a la altura de San Pedro , YPF está construyendo la mayor estación de servicios de la Argentina, con parador gastronómico 24/7, paseo comercial y asistencia mecánica, entre muchas otras actividades.

El complejo que sería inaugurado a fines de 2026, está en el kilómetro 153 y abarcará una superficie de 10 hectáreas. La autopista Buenos Aires-Rosario supera los 20 mil vehículos diarios, en gran parte tránsito pesado, y hasta el momento tiene un gran déficit de paradores de descanso, abastecimiento y asistencia. En otro aspecto, el proyecto generará en San Pedro más de un centenar de puestos de trabajo directos e indirectos.