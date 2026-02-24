martes 24 de febrero de 2026
24 de febrero de 2026 - 12:07

San Pedro: YPF construye la estación de servicio más grande del país

La mega estación de servicio de San Pedro estará en el kilómetro 153 de la Autopista Buenos Aires-Rosario. Su inauguración está prevista para fines de 2026.

Por Agencia DIB
La nueva estación de YPF en San Pedro tendrá una superficie de 10 hectáreas.

En la autopista Buenos Aires-Rosario, sentido hacia la provincia de Santa Fe y a la altura de San Pedro, YPF está construyendo la mayor estación de servicios de la Argentina, con parador gastronómico 24/7, paseo comercial y asistencia mecánica, entre muchas otras actividades.

El complejo que sería inaugurado a fines de 2026, está en el kilómetro 153 y abarcará una superficie de 10 hectáreas. La autopista Buenos Aires-Rosario supera los 20 mil vehículos diarios, en gran parte tránsito pesado, y hasta el momento tiene un gran déficit de paradores de descanso, abastecimiento y asistencia. En otro aspecto, el proyecto generará en San Pedro más de un centenar de puestos de trabajo directos e indirectos.

Cómo será la mega estación de servicios de San Pedro

No solo se podrá cargar combustibles, sino que será un complejo de servicios integrales, a saber:

  • Islas diferenciadas: Tendrá sectores de carga completamente separados para vehículos livianos y transporte pesado (camiones y ómnibus) para agilizar la circulación.
  • Playa de camiones gigante: Contará con una playa de estacionamiento de gran capacidad, con zonas exclusivas de descanso y duchas para choferes, atendiendo una demanda histórica del sector logístico.
  • Sustentabilidad y Tecnología: El proyecto incluye la instalación de cargadores eléctricos de carga rápida, paneles solares para el autoconsumo de la estación y sistemas de recuperación de agua.
  • GNC integrado: A diferencia de otros grandes paradores de la traza, este contará con despacho de GNC de alto flujo.
  • YPF Full XL: El local de Full será uno de los más grandes de la red, con áreas de coworking, conectividad de alta velocidad y una propuesta gastronómica ampliada.
  • Boxes y Asistencia: Contará con un centro de asistencia mecánica rápida, cambio de neumáticos y servicios de lubricación.
  • Locales complementarios: Se está evaluando la incorporación de cajeros automáticos, farmacia y locales de tecnología, entre otros servicios.

Fuente: Agencia DIB

