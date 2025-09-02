Javier Milei cierra la campaña libertaria en Moreno en un acto junto a su hermana Karina

El presidente Javier Milei junto a su hermana Karina, en Lomas de Zamora. Xinhua

El presidente Javier Milei encabezará mañana el cierre de campaña de La Libertad Avanza para las elecciones bonaerenses del domingo con una cto que se realizará en Moreno, pleno conurbano, tras los graves incidentes en la recorrida de la semana pasada por Moreno y la tensión que también se vivió en Junín.

Milei estará a cargo de las palabras finales del evento que se celebrará a las 17 en la sede del Club Villa Ángela, ubicado en una de las zonas más populares del municipio gobernado por la intendenta peronista Mariel Fernández, una representante del Movimiento Evita alineada con Máximo Kirchner.

El Presidente llega al cierre de campaña envuelto en la polémica por los audios de Karina Milei -que será de la partida en Moreno-, la censura previa que dispuso un juez para difundir nuevas grabaciones y el pedido de la ministra Patricia Bullrich de allanar la casa de los dos periodistas que los dieron a conocer, Jorge Rial y Mauro Federico.

Milei eligió un cierre en la primera sección del Conurbano porque quiere respaldar a Diego Valenzuela, el primer candidato a Senador, y por el valor estratégico que tiene de cara a la posibilidad de que LLA se imponga en la elección. Pero habrá candidatos de todas las secciones presentes.

Hoy, el ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso, advirtió formalmente a la Presidencia de la Nación sobre los "riesgos" que implica la realización del acto. La advertencia fue comunicada a través de una nota oficial enviada a la Casa Militar, organismo responsable de la custodia presidencial. Minutos después, el propio ministro reforzó el mensaje en declaraciones al canal C5N, donde fue contundente: "No puedo garantizar que no haya agresiones. Tenemos que cuidar al Presidente". La comunicación oficial del gobierno de Axel Kicillof alerta sobre los peligros de realizar el evento de La Libertad Avanza "en el lugar elegido en Moreno", al oeste del Gran Buenos Aires. (DIB)

Para compartir en redes







