miércoles 03 de septiembre de 2025
3 de septiembre de 2025 - 14:44

Discapacidad: El Senado le propinará un golpe a Javier Milei que hace 22 años no recibe ningún presidente

La cámara Alta se dispone a aprobar el rechazo al veto a la ley de Emergencia en Discapacidad. También votarán la restricción en el uso de los DNU.

Por Agencia DIB
Fuerte reclamo de personas con discapacidad y sus familias frente el Congreso de la Nación.
Fuerte reclamo de personas con discapacidad y sus familias frente el Congreso de la Nación.

El Senado sesionará mañana para votar el rechazo al veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en discapacidad, lo que supone un singular golpe político al mandatario ya que hace 22 años que el Congreso no le impone por esta vía una decisión a un presidente argentino: la última vez había sido en abril de 2023.

Más noticias
El armador libertario, Sebastián Pareja.

Sebastián Pareja calificó de "discapacitados" a los que agredieron la caravana de Milei
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. 

Un medio de EE.UU. afirma que Donald Trump "pausó" el acuerdo para que los argentinos ingresen sin visa

La sesión en la cámara Alta quedó agendada para las 11 durante una reuniónde Labor Parlamentaria en la que se acordó una agenda que incluye una también un proyecto para regular el funcionamiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) de un modo menos favorable para el ejecutivo que el que rige hoy.

La Cámara de Diputados rechazó el veto a la ley de discapacidad el pasado 20 de agosto, votada por 172 contra 73 votos y tres abstenciones el pasado 20 de agosto y mañana hará lo propio el Senado, con lo cual quedará vigente la ley de emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026.

Durante la sesión también habrá cinco cuestiones de privilegio donde se objetará la decisión del Gobierno de denunciado a periodistas y logrado conseguir que el magistrado Alejandro Maraniello, que prohibió la difusión de audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Las principales críticas están dirigidas a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien defendió la denuncia contra los periodistas y pedir el allanamiento de los estudios de Carnaval Streaming y de los domicilios de Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Toviggino, y Mauro Federico .

¿Cómo es la ley de Emergencia?

La ley de discapacidad aprobada por el Congreso declara la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2026, y dispone la actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.

La oficina de Presupuesto del Congreso estimo que esta ley que contempla un actualización de las presiones y asignaciones para los talleres para las personas con discapacidad tiene un impacto que oscila entre el 0,22% al 0,42% del PBI, ya que depende de la cantidad de altas que se produzcan hasta diciembre del 2026.

Un punto clave de esta ley es que las 200 mil contribuciones por invalidez serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio y las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.

Otro punto clave es que se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el INDEC.

El Senado debatirá el dictamen del proyecto que regula los decretos confluyeron el kirchnerismo, PRO, la UCR y bloques provinciales, que buscan limitar así la herramienta que utilizó Milei a lo largo de estos meses para saltear al Poder Legislativo.

La iniciativa establece un plazo de 90 días corridos para la aprobación del DNU por ambas cámaras o se considera “derogado”, y solo deja a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. Además, el rechazo de una de las cámaras ya lo deja sin efecto, entre otros puntos.

Temas
Ver más

Sebastián Pareja calificó de "discapacitados" a los que agredieron la caravana de Milei

Un medio de EE.UU. afirma que Donald Trump "pausó" el acuerdo para que los argentinos ingresen sin visa

Milei: "El kirchnerismo va a todo o nada, desde destruir el plan económico a intentar matarme"

Kicillof cruzó a Milei por las denuncias sobre el acto en Moreno y pidió que la gente no vaya

El Gobierno restituyó normas que Milei eliminó por DNU y el Congreso repuso

Javier Milei cierra la campaña libertaria en Moreno en un acto junto a su hermana Karina

Axel Kicillof: "Lo que le pasa al pueblo argentino es una calamidad y el único responsable es Javier Milei"

"¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó...", el nuevo posteo de Cristina Fernández

La oposición, al borde de causarle a Milei dos duras derrotas políticas en medio de la crisis por los audios

Al final, Milei no irá al show de Fátima, preocupado por el impacto de la suba del dólar y la crisis de los audios

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El operativo de las elecciones. 

Definen cuánto cobrarán los policías afectados a las elecciones

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. 

Un medio de EE.UU. afirma que Donald Trump "pausó" el acuerdo para que los argentinos ingresen sin visa