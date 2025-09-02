martes 02 de septiembre de 2025
2 de septiembre de 2025 - 19:18

"¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó...", el nuevo posteo de Cristina Fernández

“No te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario”, aclaró la expresidenta, en alusión al anuncio de que el Gobierno intervendrá dentro de la banda.

Cambio de rumbo: el Gobierno interviene directamente en el precio del dólar

Por Agencia DIB
La expresidenta Cristina Fernández, detenida en su departamento de Buenos Aires.

La expresidenta Cristina Fernández, detenida en su departamento de Buenos Aires.

“¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó…”, escribió esta tarde en redes sociales la expresidenta Cristina Fernández, aunque aclaró: “Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario”. Así, Fernández le dedicó un nuevo posteo al Presidente, el mismo día que el Gobierno anunció que intervendrá en el mercado cambiario, aun cuando la divisa cotice dentro de las “bandas” anunciadas.

Más noticias
Mauricio D´Alessandro, candidato de Nuevos Aires. 

D´Alessandro: "Estamos discutiendo los problemas de la gente y la inseguridad es uno de ellos"
El Banco Central de la República Argentina.

Tensión cambiaria: el Central confirmó que vendió dólares para intentar frenarlo

“¡La vas a chocar mal! Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior (en mi barrio le dicen ‘fuga de capitales’), los intereses de la deuda, la compra para llevar al colchón y las importaciones. Y de los pesos… mejor no hablemos…”, ironizó la exmandataria.

Según Cristina, “entre la bola de nieve que venís armando con los intereses capitalizables al vencimiento, de todos los papelitos que emitiste para pasarle al Tesoro el déficit del Banco Central (el que ibas a quemar, ¿te acordás?). Y las tasas de interés bancario que subiste hasta la estratósfera, para evitar que los pesos se te vayan al dólar (¡larga vida al carry trade!)… Chau al crédito bancario”.

Directamente al Presidente, Cristina Fernández preguntó: “¿Supongo que sabés que el descubierto de cuenta corriente está casi al 100% de costo financiero total, no? O sea... sin crédito y con caída del consumo. Así estamos, ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’... SIN PESOS Y SIN DÓLARES”, tuiteó la expresidenta con letras mayúsculas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1962989973583384830&partner=&hide_thread=false

Y ahora sí, el tema de este martes: “Y hoy, cuando decidiste la intervención del Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) terminaste de quemar los libritos de la escuela Austríaca. ¡Cuánta pelotudez Milei, dicha sin ton ni son! Hace más de un año te dije (por escrito y en más de 30 páginas) que el verdadero problema de la economía argentina era su carácter bimonetario, agravada por un criminal endeudamiento en dólares. En fin…”, cierra Cristina su texto.

Eso sí, luego hay un par de posdatas.

En primer lugar, “P/D1: Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás. ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada? ¡Ay hermano, esto no te cierra ni con la gente afuera!”.

Y en segundo lugar, “P/D2: ¡Ah… me olvidaba! El próximo 11 de septiembre se cumplen 16 años desde que como presidenta de los argentinos envié al Congreso para su aprobación (cosa que ocurrió) el proyecto de ley que eliminaba el delito de calumnias e injurias para periodistas... Imaginen si estuviera vigente hoy. ¡De nada… queridos amigos y amigas!”, concluye la expresidenta, en alusión a la denuncia del Gobierno contra periodistas y medios a partir de la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. (DIB) GML

Temas
Ver más

D´Alessandro: "Estamos discutiendo los problemas de la gente y la inseguridad es uno de ellos"

Tensión cambiaria: el Central confirmó que vendió dólares para intentar frenarlo

La oposición, al borde de causarle a Milei dos duras derrotas políticas en medio de la crisis por los audios

El fiscal Stornelli abrió una investigación por la denuncia del Gobierno sobre espionaje ilegal

Adepa rechazó la prohibición judicial de difundir los supuestos audios de Karina Milei

Al final, Milei no irá al show de Fátima, preocupado por el impacto de la suba del dólar y la crisis de los audios

La explicación de Menem al nuevo audio de Karina: "una grabación ilegal del tren fantasma"

El día que Patricia Bullrich repudió la censura a La Brújula 24 por la difusión de audios

Cambio de rumbo: el Gobierno interviene directamente en el precio del dólar

El juez que prohibió publicar los audios de Karina Milei enfrenta nueve denuncias

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los dólares estadounideses.

Cambio de rumbo: el Gobierno interviene directamente en el precio del dólar

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Intento de homicidio en Bahía Blanca.

Bahía Blanca: 9 años de prisión por intentar matar a su pareja con un machete

Por  Agencia DIB