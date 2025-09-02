"¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó...", el nuevo posteo de Cristina Fernández

“¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó…”, escribió esta tarde en redes sociales la expresidenta Cristina Fernández , aunque aclaró: “Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario”. Así, Fernández le dedicó un nuevo posteo al Presidente , el mismo día que el Gobierno anunció que intervendrá en el mercado cambiario, aun cuando la divisa cotice dentro de las “bandas” anunciadas.

“¡La vas a chocar mal! Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior (en mi barrio le dicen ‘fuga de capitales’), los intereses de la deuda, la compra para llevar al colchón y las importaciones. Y de los pesos… mejor no hablemos…”, ironizó la exmandataria.

Según Cristina, “entre la bola de nieve que venís armando con los intereses capitalizables al vencimiento, de todos los papelitos que emitiste para pasarle al Tesoro el déficit del Banco Central (el que ibas a quemar, ¿te acordás?). Y las tasas de interés bancario que subiste hasta la estratósfera, para evitar que los pesos se te vayan al dólar (¡larga vida al carry trade!)… Chau al crédito bancario ”.

Directamente al Presidente, Cristina Fernández preguntó: “¿Supongo que sabés que el descubierto de cuenta corriente está casi al 100% de costo financiero total, no? O sea... sin crédito y con caída del consumo. Así estamos, ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’... SIN PESOS Y SIN DÓLARES ”, tuiteó la expresidenta con letras mayúsculas.

Y ahora sí, el tema de este martes: “Y hoy, cuando decidiste la intervención del Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) terminaste de quemar los libritos de la escuela Austríaca. ¡Cuánta pelotudez Milei, dicha sin ton ni son! Hace más de un año te dije (por escrito y en más de 30 páginas) que el verdadero problema de la economía argentina era su carácter bimonetario, agravada por un criminal endeudamiento en dólares. En fin…”, cierra Cristina su texto.

Eso sí, luego hay un par de posdatas.

En primer lugar, “P/D1: Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás. ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada? ¡Ay hermano, esto no te cierra ni con la gente afuera!”.

Y en segundo lugar, “P/D2: ¡Ah… me olvidaba! El próximo 11 de septiembre se cumplen 16 años desde que como presidenta de los argentinos envié al Congreso para su aprobación (cosa que ocurrió) el proyecto de ley que eliminaba el delito de calumnias e injurias para periodistas... Imaginen si estuviera vigente hoy. ¡De nada… queridos amigos y amigas!”, concluye la expresidenta, en alusión a la denuncia del Gobierno contra periodistas y medios a partir de la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. (DIB) GML