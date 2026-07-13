Inflación: el número de junio que se conocerá este martes podría ubicarse por debajo del 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este martes la inflación del mes de junio que, de acuerdo a informes de consultoras privadas, puede perforar el 2% y sostener el proceso de desaceleración que mostró en los últimos meses.

En tanto, el antecedente de la medición de la Ciudad Autónoma de de Buenos Aires (CABA) es alentador, ya que indicó que el costo de vida en el ámbito porteño fue de 1,8% el mes pasado.

“La vemos en 1,9%, si tengo que dar un número”, señaló el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, aunque aclaró que “es una proyección” y puede haber errores. “Me puedo equivocar y puede ser 2% o 1,8%, pero la tendencia es hacia abajo”, añadió.

Lo mismo opinó el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una entrevista televisiva, donde aseguró que el número inflacionario seguirá bajando en los próximos meses y se lamentó porque el caso de Manuel Adorni impidió que se conocieran otras noticias favorables.

Qué dicen las consultoras De acuerdo a un sondeo de los pronósticos de las principales consultoras del país publicado por Noticias Argentinas, la perspectiva del porcentaje de inflación es la que espera celebrar el Gobierno. Econviews reflejó que en la cuarta semana del mes los precios tuvieron una suba del 0,2% para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados, un leve descenso respecto a la tercera semana, cuando la variación fue 0,3%. El relevamiento remarcó que se destaca la suba en embutidos (2,6%) y la baja de bebidas (-0,8%). De esta manera, puntualizó que el acumulado de las últimas 4 semanas descendió a 1,1%.

LCG precisó que la medición de alimentos y bebidas no arrojó variación en la última semana de junio, debido a que el incremento de verduras (1,7%) y bebidas (0,9%) se compensó con las bajas en carnes (-0,4%) y frutas (-1,3%). Con esta muestra, el análisis expuso que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual promedio de las últimas 4 semanas se desaceleró 0,4 puntos porcentuales (p.p.), ubicándose en 1,5% en comparación con el registro de mayo.

Analytica reveló que los precios de alimentos y bebidas subieron 0,1% durante la cuarta semana de junio y el promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,4%. En la proyección general para el mes, calculó una suba del 1,8%. El relevamiento detalló que en el mes, las mayores alzas se dieron en verduras (5,3%) y en aguas, gaseosas y jugos (2,4%), mientras que las bajas destacadas fueron de pescados y mariscos (-1,9%) y en frutas (-2,3%). Fuente: Agencia DIB

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