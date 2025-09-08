lunes 08 de septiembre de 2025
Guillermo Francos pidió autocrítica: "Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente"

Tras la dura derrota en la provincia de Buenos Aires, el jefe de Gabinete admitió que La Libertad Avanza pido haber sido “soberbio”.

Tras la contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones provinciales por casi 14 puntos ante el peronismo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió este lunes que "es hora de hacer autocrítica y ver en qué fallamos, porque los resultados macroeconómicos no llegan a la gente".

"Tal vez se transmitió esa sensación a la gente, eso también en general al pueblo no le cae bien, y eso habrá que rectificar", afirmó Francos, quien dijo que de ahora en más el oficialismo se enfocará en las legislativas nacionales del 26 de octubre donde tratarán de obtener un triunfo.

"La elección nacional es la que nos va a permitir tener los legisladores necesarios para poder en el Congreso y en Diputados avanzar con las reformas que necesitamos", expresó a Radio Mitre, y enumeró las reformas a laboral y tributaria. Sin embargo, reforzó el mensaje del presidente Javier Milei tras conocer los resultados adversos desde La Plata, donde advirtió que no habrá cambios en la gestión económica.

"El déficit fiscal, financiero que tuvo en 2023 de 15 puntos del PBI es grave, que intentamos solucionar pero para eso hay que desatender algunos temas que a los argentinos les importa", sostuvo.

No obstante, reconoció que los resultados de la macroeconomía no llegaron a la población y eso pudo haber impactado a la hora de ir a votar. "Hay una distancia entre lo que la gente opina y lo que el Gobierno propone como política, que claramente no lo va a cambiar", enfatizó, en referencia al mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo, que también dijo que no habrá cambios económicos.

Francos, asimismo, evaluó que la derrota es compartida por todo el equipo de Gobierno. "Cada uno ha cometido los errores que le caben, nadie de esto sale limpio. todos somos partes del mismo proyecto", concluyó. (DIB)

