martes 23 de junio de 2026
23 de junio de 2026 - 20:46

Gesto de Kicillof a la Legislatura a horas de que el Senado retome las sesiones

El gobernador envío tres proyectos, parte de la agenda que impulsa para el fin de mandato. Pero en la cámara Alta persiste la tensión política.

Por Agencia DIB
La sesión en el Senado bonaerense.&nbsp;

La sesión en el Senado bonaerense. 

Axel Kicillof envió hoy a la Legislatura tres proyectos que quisiera vez avanzar en lo que queda del año; dos para crear empresas estatales en el ámbito de la salud y otro para regular el trabajo en plataformas, horas antes de que la cámara de Senadores sesiones por primera vez en el año, tras una parálisis de meses marcada por la interna del peronismo.

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Las dos primeras iniciativas -una amplia la capacidad del estado para producir medicamentos, la otra crea una empresa provincial de emergencias- fueron en cierto modo víctimas de la interna: perdieron estado parlamentario en el período en que la Cámara no sesionó porque cristinistas, massistas y kicillofistas no se ponían de acuerdo para repartirse el poder interno.

Esa pelea no está saldada: la vice Verónica Magario llamó a sesionar este miércoles, con la presidencia de las comisiones repartidas pero sin un acuerdo político entre sectores internos que permita avanzar con proyectos de peso ni tampoco, por ahora, resolver la pulseada por la vicepresidenta segunda, que reclama el massismo para Malena Galmarini pero por ahora retiene la kicillofista Ayelén Durán.

En ese contexto, la movida del Gobernador implica un mensaje fuerte sobre la agenda que impulsa, justo cuando la cámara Alta vuelve a sesionar. Los dos proyectos sobre política sanitaria tienen detrás al ministro del área, Nicolás Kreplak, y el de regulación laboral -conocido como “Ley Rappi”-, es impulsado por Walter Correa, que tiene a su cargo la cartera laboral en el Ejecutivo.

Los proyectos no se pondrán en discusión en lo inmediato, recién este miércoles tomarán estado parlametario este miércoles. El temario de la sesión no contempla el tratamiento del proyectos relevantes, aunque sobrevuela la tensión política en el oficialismo por las desavenencias internas en el manejo de la cámara, y también por la disputa fuera de ella entre kicillofistas y camporistas.

Fuente: Agencia DIB.

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