Incidentes en Avellaneda en la protesta por la reconversión de un plan social

Fuerzas de seguridad desplegaron un fuerte operativo en Avellaneda y avanzaron sobre la manifestación que movimientos sociales realizaron sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, a metros de Puente Pueyrredón. En su avance sobre los manifestantes, arrojaron gas pimienta directamente al rostro del referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

La protesta formó parte de una serie de manifestaciones coordinadas en distintos puntos del país, con el reclamo principal centrado en la reinstauración del programa Volver al Trabajo, por el que unos 900.000 beneficiarios cobraban $78.000, y su reemplazo por vouchers de capacitación.

Tras un primer fallo judicial favorable a las organizaciones sociales, dictado por el juez Adrián González Charvay, que mantuvo la vigencia del plan con una medida cautelar, el ministerio de Pettovello logró una decisión en contrario de la Cámara Federal de San Martín (de la Sala I, integrada por Juan Pablo Salas, Marcelo Darío Fernández y Marcos Morán).

Según datos de la UTEP , la provincia de Buenos Aires concentra la mayoría de los beneficiarios del Plan Volver al Trabajo, con 430.824. La segunda provincia con mayor cantidad de personas alcanzadas por el plan es Tucumán, donde lo perciben 56.421.

¿Cómo fueron las protestas?

Las organizaciones realizaron cortes parciales en muchos puntos de la Provincia, ente ellos la autopista Buenos Aires – La Plata, eñ Puente Saavedra, General Paz y Juan Manuel de Rosas, Panamericana y Ruta 197, entre otros puntos de ingresos a la Ciudad de Buenos Aires.

En el acceso a la ciudad de Mar del Plata, ambas manos de la ruta 2 permanecieron cortadas al tránsito vehicular desde media mañana. El plan Volver al Trabajo llegaba en la ciudad balnearia a unos 30.000 beneficiarios. Los manifestantes llegaron poco antes de las 10 y se desplegaron sobre la calzada de la ruta 2, sin presencia policial que evitara lo que se convirtió en un piquete consolidado, con presencia incluso de mujeres y niños pequeños. Se ubicaron a la altura del puente que cruza sobre el arroyo La Tapera, a unos 1500 metros antes de derivar por la autovía en la avenida Constitución. Allí también encendieron fuego que, hacia el mediodía, se convirtió en espacio donde se desarrolló una olla popular para alimentar a los casi 200 asistentes.

A diferencia de otras manifestaciones similares, en este caso el obstáculo fue absoluto para los automovilistas. No solo impactó sobre viajeros que utilizan ese corredor en conexión con Capital Federal sino mucho más a la gran cantidad de barrios que se alinean a ambos lados de la ruta 2.

El reclamo tras los incidentes

Tras los incidentes, en Avellaneda, Belliboni denunció que las fuerzas de seguridad incumplieron lo acordado, que era que los manifestantes llegaran hasta el lugar donde se detuvieron, en el cruce de Yrigoyen con la calle Asunción, sin llegar a interrumpir el tránsito sobre el Puente Pueyrredón.

El ataque con gas pimienta se produjo cuando al ver que efectivos de la Prefectura Naval avanzaban con sus escudos Belliboni se acerco con la intención de dialogar con el jefe de operativo. El referente del Polo Obrero contó que la única respuesta que recibió fue “córrase de la calle” y le sin mediar más palabras luego le arrojaron gas pimienta.

El Polo Obrero y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se manifestaron en Avellaneda en el marco de la jornada de movilización que la CGT convocó para este miércoles y que incluye acompañar a los jubilados en la protesta que cada semana realizan frente al Congreso para exigir mejoras en sus haberes.

Fuente: Agencia DIB.