Fabián García, titular de Defensa Civil: "Negar el cambio climático es perverso o infantil"

El Director Provincial de Defensa Civil analizó la situación que se vive en la Patagonia por los incendios que ya han consumido miles de hectáreas y destacó el trabajo del equipo especializado que formó parte de un operativo en la zona donde el fuego tiene comportamiento extremo.

Fabián García, Director Provincial de Defensa Civil, estuvo a cargo de la logística del grupo especializado de brigadistas bonaerenses que viajó a Chubut a combatir el fuego. (Ministerio de Seguridad bonaerense)&nbsp;

Ante la crítica situación que atraviesa la provincia de Chubut debido a los incendios forestales que ya han consumido más de 40 mil hectáreas de bosque en altura, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso en los últimos días el envío de recursos humanos y logísticos para asistir en la emergencia que no da tregua en la Patagonia. La medida responde a una solicitud de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y se enmarca en el Sistema Federal de Manejo del Fuego.

Como en otras oportunidades, el Ministerio de Seguridad bonaerense, que conduce Javier Alonso, través de la Dirección Provincial de Defensa Civil, a cargo de Fabián García, movilizó un operativo compuesto por unas 55 personas, de las cuales 40 forman parte de un cuerpo de combatientes especializados en incendios forestales. Este equipo de élite está integrado por motosierristas, motobombistas y personal táctico, todos certificados y equipados para operar en terrenos de alta complejidad y difícil acceso, que, además, representan a cuerpos de bomberos de diversos distritos bonaerenses.

"El gobernador Axel Kicillof ofreció esta colaboración y nos indicó que nos pongamos a disposición del Sistema Federal de Manejo del Fuego que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación", indicó García a Agencia DIB, que estuvo al frente de la logística desde Defensa Civil.

En esa línea, el también Director del Departamento de Gestión del Riesgo y Siniestralidad, destacó el profesionalismo del Comando Unificado que coordina Defensa Civil, del que forman parte los bomberos de Policía y los bomberos voluntarios. "De este comando enviamos brigadistas y choferes especializados en este tipo de travesías, que llevan horas de ingreso a la zona del incendio, por las características de la geografía del lugar, y pasan unas jornadas extensas, de unas 10 horas en territorio en las tareas de combate del fuego", precisó.

El contingente bonaerense, que llegó el pasado 29 de enero a la zona del desastre ambiental, partió con el objetivo de combatir el incendio de Puerto Patriada y el sector de Laguna Villarino, donde el fuego tiene comportamiento extremo.

"Por momentos el fuego tiene mucha violencia, por momentos no; cuando tiene comportamiento extremo a veces hay que irse, esperar y, cuando no hay comportamiento extremo, el tema es la extensión y la poca accesibilidad que hay en estos lugares, con calor, en altura, hay que poder llegar al lugar con agua, si bien en algunos puntos se apagan con los pies, con material de mano, la topografía es compleja, la geografía manda, así como el comportamiento del fuego y de las condiciones climáticas", describió García.

El contingente bonaerense partió con el objetivo de combatir el incendio de Puerto Patriada y el sector de Laguna Villarino, donde el fuego tiene comportamiento extremo. Ministerio de Seguridad bonaerense)

Un dato distintivo que el funcionario destacó especialmente es que el grupo que se desplegó en la Patagonia contó con brigadistas especializados de diversos distritos bonaerenses, incluso de localidades muy pequeñas. "Participaron bomberos de General Villegas, de Malvinas Argentinas, de Hudson, de Rauch, de Copetonas, de Claromecó, de Sierra de los Padres, de varios municipios, que dan cuenta de la importancia no solo de la inversión, sino de la organización que implementamos en esta unidad, es central este sistema, que además se articula por disposición del Ministerio de Seguridad, tiene que funcionar así, tanto la cuestión operativa como formativa de los bomberos", planteó.

Bomberos especializados de la Provincia de Buenos Aires trabajando en los incendios que azotan a la zona cordillerana de Chubut. (Ministerio de Seguridad bonaerense)

Triste postal de verano

La postal de verano de zonas extensas del país, en distintas provincias, arrasadas por el fuego, lamentablemente se repite año tras año desde hace varias décadas, por lo que esta no es la primera vez que un contingente bonaerense despliega su experiencia, profesionalismo y solidaridad en otras jurisdicciones.

"La movilización más importante que hemos hecho desde que Kicillof gobierna la provincia fue a Corrientes, en 2022, con un operativo de 500 personas, pero también hemos estado presentes en Córdoba, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Entre Ríos, donde hay incendios linderos a la provincia en el Delta muy frecuentemente", señaló el titular de Defensa Civil.

Ante la creciente incidencia de los fenómenos y su repetición todas las temporadas, García subrayó que "hay una situación de cambio climático que es innegable, negar eso es perverso o infantil" y recalcó que "tenemos que trabajar en la adaptación sobre esto que ocurre, en el nivel productivo, de cuidado del medio ambiente y también en la forma de combatir los incendios".

Organización, inversión, planificación y logística: los ejes de un trabajo organizado para hacer frente a las problemáticas del cambio climático. (Ministerio de Seguridad bonaerense)

Decisiones políticas que dan frutos

En ese sentido, destacó las decisiones que ha tomado la gestión provincial, ya que con la combinación del Comando Unificado más la inversión inmensa en logística y equipamiento, la preparación ante la situación crítica es otra.

"Antes combatían solamente los cuarteles locales, con cuarteles vecinos, ahora tenemos 9 helicópteros dispuestos, más el equipamiento de la Policía, la logística, no hay ninguna provincia y hay pocos países que tienen lo que tiene la provincia de Buenos Aires, estamos a un nivel de equipamiento de un país europeo", aseguró. Y puso el foco en la diferencia de la actualidad bonaerense en la materia con el sistema nacional, que no cuenta con medios aéreos,

"Hay que cambiar el sistema nacional, si a un incendio cuando recién empieza vos lo atacas, es más fácil de extinguir, pero sin medios aéreos se expande y se complica", analizó. Y apuntó a la gestión del gobierno de Javier Milei: "El gobierno nacional se desentiende de estas situaciones, tenemos un trato cordial con el ministerio de Seguridad de la Nación, con la actual titular y con la anterior, pero para estos temas tuvimos cero reuniones, es llamativo, no hay recursos ni planificación, se actúa una vez que salta la emergencia".

Brigadistas bonaerenses viajaron a Chubut en un operativo para combatir los incendios extremos que han consumido miles de hectáreas de bosque de altura. (Ministerio de Seguridad bonaerense)

Ficha técnica del operativo

  • Personal: 40 brigadistas forestales, técnicos y plana mayor.
  • Equipamiento: Motobombas, motosierras y equipos de protección ignífuga de última generación.
  • Flota: 17 unidades (incluyendo autobombas, camionetas y UTVs):

.14 camionetas (4x2 y 4x4) para transporte rápido y logística.

.1 Camión Autobomba 4x4 URO, una unidad de gran capacidad diseñada específicamente para penetración profunda en terrenos hostiles.

.2 Vehículos UTV con kit forestal, esenciales para llegar a las "zonas rojas" donde los vehículos convencionales no pueden acceder.

  • Marco Legal: Ley 26.815 (Sistema Federal de Manejo del Fuego).

