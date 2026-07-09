jueves 09 de julio de 2026
9 de julio de 2026 - 19:40

Encuesta: Kicillof superó a Cristina Kirchner y aparece como el principal opositor a Milei

El Gobernador le saca casi 13 puntos de ventaja a la Expresidenta. El dato se conoce en plena pelea interna por las candidaturas.

Por Agencia DIB
El gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Axel Kicillof aparece como el principal opositor a Javier Milei y le saca casi 13 puntos de ventaja a Cristina Kirchner. Según una encuesta de Casa Tres, el gobernador bonaerense y la ex presidenta ya igualan la imagen positiva de Milei.

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Kicillof es percibido como el mayor opositor al gobierno con 36 puntos, mientras que Cristina acumula 23%. El periodismo aparece con 8% y Mauricio Macri y Myriam Bregman tienen 6%.

Patricia Bullrich, que en los últimos meses desafió la conducción de Karina Milei, tiene la mejor imagen de la dirigencia política con 45% y 51% de negativa. La siguen Cristina Kirchner con 43%, lo mismo que Kicillof y Javier Milei.

Sin embargo, la negativa del presidente llega a 54%, la de Cristina a 55% y la de Kicillof a 51%. Más abajo está Macri con 35 de positiva y 63 de negativa y Karina Milei con 27 de positiva y 65% de negativa.

Los desafíos para el gobierno

A pesar de que la imagen de la gestión libertaria aumentó 3% entre mediados y finales de junio, el trabajo de la analista Mora Jozami deja varios puntos preocupantes para el gobierno.

El primero está vinculado a las expectativas: el 64% de los consultados manifiestan sentimientos negativos sobre el futuro del país. Es una tendencia que comenzó en noviembre de 2025 y se consolidó en 2026. Desde hace cuatro meses se mantiene en 64%.

Entre los jóvenes entre 16 y 29, el electorado más afín al gobierno, los sentimientos negativos trepan hasta el 59% y entre los mayores de 66 años llegan hasta el 66%.

Respecto de los principales problemas del país, la economía está primera con el 24%, seguida por la corrupción con 17, bajos salarios con 15% y desempleo con 13%. La inflación está abajo con tan solo el 2%.

El 40% de los consultados del AMBA dicen que su sueldo le alcanza para llegar a fin de mes, contra un 58% que tiene dificultades para lograrlo. En el interior, el 55% dice tener complicaciones con el salario.

Ante la pregunta "¿En el último tiempo, ¿resignó algún servicio o actividad que realizaba habitualmente?" un 66% dice que resignó. A mediados de junio el número era más alto (71%). Quienes mantienen sus consumos habituales subieron del 26 al 30%.

La aprobación de la gestión llega al 40% y la desaprobación al 57%. El dato curioso es que entre los votantes de Milei, el 21% desaprueba. En el área metropolitana la desaprobación llega al 62% y en el interior al 55%.

Un 30% considera que el año próximo la situación de la Argentina estará mejor, un 25% que estará igual y un 42% que estará peor. El 22% de los jóvenes de 16 a 29 años cree que el país va a estar peor y entre los adultos de entre 50 y 65 años los pesimistas alcanzan el 45%.

Fuente: Agencia DIB.

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