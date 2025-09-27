Elisa Carrió: "Hay que garantizar una oposición fuerte con valores democráticos"

"Lilita" Carrió, de campaña en Rojas.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se sumó a la campaña en la provincia de Buenos Aires y encabezó este viernes un acto junto al primer candidato a diputado nacional Juan Manuel López y el intendente de Rojas, Román Bouvier, en el comité radical de ese partido bonaerense. “La sociedad tiene que votar personas republicanas, moderadas, con historia y conocimiento. Hay que garantizar una oposición fuerte con valores democráticos”, aseguró Carrió.

“La economía real está frenada, las pymes cierran, los salarios no alcanzan y el modelo de carry trade sólo beneficia a la timba financiera y al establishment, pero no a la sociedad real”, alertó Carrió ante dirigentes del radicalismo y de la CC. Agregó que “la asfixia económica impacta más en la clase media porque es el sostén y amortiguador de todas las crisis. Por eso la defensa de la identidad de clase media es la defensa de la Argentina”.

“Hay que votar gente seria” Acompañado por las postulantes a diputadas nacionales Elsa Llenderrozas, Maricel Etchecoin, Victoria Borrego y el intendente de Rojas que también integra la lista, Juan Manuel López dijo que “hay que votar gente seria que ponga límites, reclame lo que necesita la gente y nunca haya sido kirchnerista, la única alternativa somos nosotros".

Por su parte, la radical Llenderrozas subrayó que “el radicalismo está en la lista de la Coalición Cívica, queríamos que nuestro partido tuviera una representación en estas elecciones con el apoyo de los intendentes, de Miguel Fernández, de Daniel Salvador y gran parte de la militancia radical. Es una alternativa coherente con nuestros valores y principios”.

“Alternativa superadora” A su vez, Etchecoin pidió “romper con la polarización” porque, añadió, “hay una parte de la sociedad que no se ve representada ni por Fuerza Patria ni por los libertarios y está esperando una construcción de una alternativa superadora”. La recorrida de los candidatos a diputados nacionales comenzó en Salto donde dialogaron con comerciantes y vecinos. En el marco de la campaña, López tenía en agenda ir este sábado al partido bonaerense de Moreno y Llenderrozas al de Avellaneda. En tanto, ambos candidatos estarán el lunes en Bahía Blanca junto al diputado provincial electo Andrés De Leo. (DIB)

