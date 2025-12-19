Abad celebró la Ley de Inocencia Fiscal, pero pidió multas proporcionales para pequeños contribuyentes.

En el Salón Arturo Illia del Senado de la Nación se llevó a cabo la reunión constitutiva de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde comenzó el análisis del Proyecto de Ley sobre el Régimen Penal Tributario (Expte. C.D-31/25), una de las iniciativas centrales del oficialismo en materia fiscal y penal, que será tratada en el recinto el próximo 26 de diciembre.

El Senado dio dictamen a la reforma de la Ley de Glaciares y el proyecto de Inocencia Fiscal

Durante el encuentro, el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad , celebró el cambio de paradigma que propone la denominada Ley de Inocencia Fiscal , al dejar atrás la lógica histórica que partía de la presunción de que todos los contribuyentes eran evasores. “Este nuevo enfoque reconoce que los contribuyentes son inocentes hasta que el fisco, con documentación y pruebas, demuestre lo contrario. Es un cambio conceptual muy importante”, afirmó el legislador.

Abad destacó que la iniciativa introduce una mirada más moderna sobre la relación entre el Estado y los contribuyentes, en línea con estándares jurídicos básicos, como el principio de inocencia. Sin embargo, advirtió que el proyecto presenta aspectos que requieren correcciones para evitar efectos regresivos, especialmente en el esquema de sanciones económicas.

En ese sentido, expresó su preocupación por la fuerte actualización de las multas vinculadas a las declaraciones juradas, que pasan de 200 a 220.000 pesos, sin que el texto legal precise el criterio utilizado para ese incremento ni contemple diferencias entre micro, pequeños, medianos y grandes contribuyentes. “No es lo mismo un almacén o un kiosco de barrio que una pyme o una gran empresa. La ley no discrimina entre realidades muy distintas, pese a que el Estado y el ARCA ya cuentan con categorizaciones claras”, remarcó.

Abad: castigo desproporcionado

El senador advirtió que, tal como está redactado, el régimen podría terminar castigando de manera desproporcionada a quienes sostienen la economía cotidiana, como pequeños comercios, trabajadores independientes y emprendimientos familiares, que muchas veces cometen errores formales sin intención de evasión.

Durante el debate, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondió al planteo y manifestó la disposición del Poder Ejecutivo a revisar el esquema de sanciones. “Estamos dispuestos a trabajar una solución para los contribuyentes muy pequeños, de modo que las multas sean acordes a su capital y a su realidad económica. Nos comprometemos a analizar un capítulo especial o una ley corta que subsane este problema”, señaló, y aclaró que el tema podría abordarse durante el período de sesiones ordinarias.

Hacia el cierre de la reunión, Abad se comprometió a impulsar una propuesta de multas escalonadas que permita compatibilizar el objetivo de fortalecer el cumplimiento tributario con un criterio de equidad. “Necesitamos una legislación moderna y justa, que promueva el cumplimiento sin asfixiar a los pequeños contribuyentes”, concluyó.