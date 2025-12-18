El kirchnerismo redobla la presión sobre Magario y se tensa más la situación en el Senado

Senadores peronistas identificados con el cristinismo i ntensificaron hoy la presión sobre la vicegobernadora Verónica Magario para que convoque a sesionar antes de fin de año, en una maniobra que tiene como trasfondo una dura pulseada por el control de la vicepresidencia primera de esa cámara, un cargo estratégico porque es el tercero en la línea de sucesión de Axel Kicillof.

El pedido fue formulado a través de una carta formal remitida a Magario en la que se le reprocha a Magario “la falta de resolución” de un pedido de sesión especial realizado el viernes y reiterado el lunes pasados, para realizar una reunión del cuerpo antes de que termine este año, algo que a vicegobernadora esquivó al convocar, anoche, para sesionar pero recién el 26 de febrero.

En la nota, que firmaron los 11 senadores del bloque de UxP - Díaz, Berni, Macha, Martínez, Laurini, Videla, Raverta, Santalla, Clark, Bastida y Curi- se menciona explícitamente la “regularización de las autoridades” como uno de los temas a tratar, para “salvaguardar la continuidad administrativa”.

Ahí está el corazón de la controversia: como explicó DIB, en la sesión preparatoria no se acordó resolver quién ocupará la vicepresidencia primera (el cristinismo impulsa a Mario Ishii o Sergio Berni y el kicillofismo a Ayelén Durán) y el tema no se trató, lo que dejó vacante la silla y generó amenazas de llevar a Magario a la Justicia.

El kirchnerismo pide avanzar y pone sobre la meza la advertencia de que si no se sesiona antes de fin de año, perderán estado parlamentario dos proyectos de ley que impulsa desde hace dos años Axel Kicillof, uno para crear una empresa de emergencias médicas y otro para ampliar la producción estatal de medicamentos.

La intención es torcer el brazo a Magario para que llame a votar con la intención de convertir en ley esas iniciativas y en la misma sesión tratar la cuestión de la vice primero. Sin embargo, fuentes del senado dijeron a DIB que la vicegobernadora no dará le brazo a torcer: espera definir las autorizades en la sesión del 26 de febrero y en la misma fecha intentar votar las dos leyes sanitarias. “No es como dice el camporismo, el estado parlamentario recién se perdería el 28 de febrero, cuando comienza el próximo periodo de sesiones con la Asamblea Legislativa”, explicaron.

La vicepresidencia primera no solo es un cargo clave porque es el tercero sillón en la línea de sucesión de Kicillof: también da acceso a recursos administrativos y permite el control de la cámara ante cualquier ausencia de la vicegobernadora.

Fuente: Agencia DIB.