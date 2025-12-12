viernes 12 de diciembre de 2025
12 de diciembre de 2025 - 19:57

El kirchnerismo presiona a Magario en medio de una pelea por el tercer lugar en la sucesión de Kicillof

Piden una sesión el martes, bajo advertencia de que pueden caerse proyectos clave para Kicillof. Pero de fondo aparece la pelea por la vicepresidencia.

Por Agencia DIB
La vicegobernadora Verónica Magario.&nbsp;

La vicegobernadora Verónica Magario. 

Archivo DIB.

El sector del bloque de Senadores de Unión por la Patria que responde a Cristina Fernández de Kirchner envió hoy una nota a la presidenta de la cámara, la vicegobernadora Verónica Magario, en la que le pide sesionar bajo advertencia de que, de no hacerlo, corren peligro dos proyectos clave que empuja el gobernador Axel Kicillof. Pero como telón de fondo, aparece una pelea entre los dos sectores por cargos político.

En la nota, los 11 senadores y senadoras kichneristas piden realizar una sesión extraordinaria el próximo martes, con el objetivo declarado de tratar los proyectos de creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense y la empresa Emergencias en Salud, ambos ya aprobados por Diputados pero que podría perder estado parlamentario si no se tratan antes de que comience el próximo período de sesiones.

No son proyectos menores: ambas iniciativas fueron elaboradas por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak con el objetivo, según se explicó en su momento, de aumentar la producción de medicamentos para distribuir en hospitales de la provincia y los municipios, que tienen demanda aumentada por la caída de prestaciones nacionales; y para hacer más eficiente el traslado de pacientes.

Fuentes del bloque de UxP le dijeron a DIB que con el respaldo del oficialismo, ambos proyecto podrían convertirse en ley.

La disputa de fondo

Pero el temario de la nota, que respaldaron Evelyn Díaz, Laura Clark, Sabrina Bastida, Mónica Macha, María Rosa Martínez, María Laurini, Fernanda Raverta, Amira Curi, y lo senadores Sergio Berni, Diego Videla y Emmanuel Santalla, incluye otro punto clave: la elección de las autoridades de la cámara, que quedó sin resolver en la sesión preparatoria del lunes pasado.

El fondo de la pelea es l a vicepresidencia primera, un cargo de trascendencia institucional porque está tercero en la línea de sucesión de la provincia, además de asegurar el control de algunos resortes parlamentarios.

El lunes, la sesión terminó en disputa porque el kicillofismo no aceptó que el kirchnerismo cuele allí un nombre propio. Ese último sector venía de reeditar el pacto con el massismo por la conducción de Diputados y el kicillofismo tensionó para que no se queden con la vice de la cámara Alta. Es un esquema que viene desde el inicio de la gestión de Kicillof, pero en el contexto actual de enfrentamiento interno, el acuerdo se trabó.

En el Movimiento Derecho al Futuro impulsan para ese sillón a Ayelén Durán, una senadora que reporta al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Cuervo Larroque. Los kirchneristas, por su parte, quieren que quede para Mario Ishii, que estrena banca tras dejar la intendencia de José C. Paz. También se menciona a la massista Malena Galmarini. Y Segio Berni tiene expectativas, como demostró el hecho de que el lunes amenazara a Magario con una denuncia penal por haber pospuesto la resolución de esta cuestión.

