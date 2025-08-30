sábado 30 de agosto de 2025
30 de agosto de 2025 - 17:17

Guillermo Francos afirmó que "nadie del Gobierno" grabó y filtró los audios de Karina Milei

Guillermo Francos buscó desmentir que algún funcionario esté detrás de los audios que se conocieron ayer en medio del escándalo por la causa Andis.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos.&nbsp;

El funcionario sostuvo que se trata de una operación política” orquestada por la oposición por lo que buscó desmentir filtraciones internas, en medio de un feroz enfrentamiento entre libertarios.

En esos audios, Karina Milei habría instado a que “tenemos que estar unidos” y aseguró que ella llega a las 8 de la mañana a Casa Rosada y se retira a las 23. Para el vocero Manuel Adorni, esos audios producen “un escándalo sin precedentes”, aunque no animó a dar responsables.

Gulliermo Francos buscó desmentir versiones

En diálogo con CNN Radio, Francos dijo: “Si usted me pregunta si yo descarto que gente del Gobierno esté dentro de esto, sí, lo descarto”. Acerca de supuestos agentes de inteligencia o sectores propios que podrían atentar contra el mismo Gobierno, lo atribuyó a acusaciones que “no tienen pies ni cabeza”.

“En menos de veinticuatro horas se hicieron todas estas cosas casi simultáneamente, lo que demuestra que hay una operación armada para hacerlo”, señaló el ministro coordinador, que detalló que en pocos días se conocieron conversaciones del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo y acciones de distintos referentes de la oposición.

Guillermo Francos coincidió con Manuel Adorni

Francos coincidió con el portavoz al considerar “grave” y “sin precedente” las supuestas grabaciones clandestinas a “el jefe” y confirmó que los servicios de inteligencia y la Justicia están activos para “esclarecer” los hechos.

Estas declaraciones de Francos sobre los trabajos internos para saber cómo se generaron estos audios, se enmarca en una reunión de urgencia realizada anoche en Casa Rosada, donde la mesa política del Gobierno buscó dejar de lado las diferencias y tratar de mitigar los daños que viene ocasionado el escándalo.

Tras la entrega de un centenar de audios por parte de Diego Spagnuolo, la Justicia avanzó en las últimas horas con allanamientos simultáneos en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en las oficinas de la droguería Suizo Argentina, en el marco de la causa por presuntas coimas.

