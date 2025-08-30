Diego Santilli pidió "meter en cana" a los que grabaron a Karina Milei: "Es de una gravedad monumental"

El candidato a diputado nacional por la Alianza La Libertad Avanza, Diego Santilli , calificó como de “gravedad monumental” la difusión de los audios de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, en el marco del escándalo por presuntas coimas en el área de discapacidad. Y afirmó: “Si esos audios son reales, esto es de una gravedad monumental. Hay que ir a buscar a los que los grabaron y meterlos en cana ”. Y deslizó que se trata de una maniobra de “los mismos de siempre” , en referencia a la oposición.

Según el referente del PRO bonaerense, los registros son una maniobra de grupos de poder e inteligencia que buscan interferir en la política, particularmente en la previa de los comicios en la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre.

“ De ser verdad esos supuestos audios, es de una gravedad monumental en nuestro país . Que haya grupos de poder de inteligencia que hagan este tipo de cosas es inaceptable si fuera verdad porque ya a esta altura… siempre pasa lo mismo en nuestro país. Siempre los mismos hacen lo mismo quince días antes de que comience una elección ”, sostuvo Santilli en declaraciones radiales.

El vocero Manuel Adorni , cuando se conocieron los audios de la secretaria de la Presidencia, lamentó: “Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada” .

“Hay que ir a fondo”

El candidato enfatizó la necesidad de ir “a fondo” para esclarecer la situación y sancionar a los responsables. “Si esto fuera así, sería gravísimo. Hay que ir a fondo contra estos tipos, ir a buscarlos y meterlos en cana. Hay que dejarse de joder con estas cosas en Argentina. No se puede seguir viviendo de esta manera, en un país tenemos que tener respeto a las instituciones”, afirmó.

Santilli señaló que la difusión de los audios golpea directamente a la Casa Rosada, que intenta mitigar el impacto electoral y controlar el daño político antes de los próximos comicios.

“Los votantes no son sonsos”

Por otra parte, y en relación a las elecciones legislativas bonaerenses del próximo domingo 7 de septiembre, Diego Santilli, se mostró confiado en la performance de la fuerza. Sostuvo que los votantes “no son sonsos” y que, pese a los conflictos que rodean al oficialismo, la boleta libertaria impondrá su ventaja en las urnas.

Santilli señaló que la ciudadanía está acostumbrada a este tipo de situaciones y que su influencia de los escándalos será limitada. “Cada vez que se aproxima una elección, estos episodios vuelven a pasar, pero la gente sabe interpretar”, aseguró.

El candidato también adelantó su visión sobre los próximos meses electorales: “En octubre, el Gobierno nacional va a ganar contundentemente, con el presidente (Javier) Milei consolidando su apoyo. Pero en septiembre, en la elección provincial, la gente está entendiendo qué representa cada cargo y va a votar con conciencia; por eso La Libertad Avanza será la fuerza ganadora”, enfatizó.

Santilli finalmente subrayó la importancia de que los votantes participen y miren hacia el futuro: “Esta última semana es clave para que la gente tome consciencia de que ir a votar es mirar hacia adelante”. (DIB)