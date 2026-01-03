sábado 03 de enero de 2026
3 de enero de 2026 - 15:04

Argentina anunció restricciones migratorias para impedir el ingreso de "cómplices" de Maduro

Lo indicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que Nicolás Maduro fuera capturado en Caracas las FF.A.A de Estados Unidos.

El jefe de Gabinete, Maniel Adorni. 

El gobierno de Javier Milei anunció esta tarde un paquete de medidas de restricción a la migración de ciudadanos venezolanos hacia la Argentina para impedir el ingreso de “los cómplices” del régimen chavista, luego de la detención del presidente Nicolás Maduro por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

La comunicación de la medida corrió por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien indicó en un posteo en redes sociales que “la República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro”, gracias a las cuáles sus “cómplices no podrán ingresar en nuestro país”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2007506787000336647?s=48&partner=&hide_thread=false

Noticia en desarrollo.

