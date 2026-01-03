Argentina anunció restricciones migratorias para impedir el ingreso de "cómplices" de Maduro

El gobierno de Javier Milei anunció esta tarde un paquete de medidas de restricción a la migración de ciudadanos venezolanos hacia la Argentina para impedir el ingreso de “los cómplices” del régimen chavista, luego de la detención del presidente Nicolás Maduro por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos.
La comunicación de la medida corrió por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien indicó en un posteo en redes sociales que “la República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro”, gracias a las cuáles sus “cómplices no podrán ingresar en nuestro país”.
Noticia en desarrollo.