Diego Santilli cruzó a Axel Kicillof por el triple crimen: "La Provincia es un colador, está abandonada"

El candidato a diputado nacional bonaerense por La Libertad Avanza Diego Santilli cruzó al gobernador Axel Kicillof por el triple crimen ocurrido en Florencio Varela: "La Provincia es un colador, está abandonada", dijo.

Santilli formuló estas declaraciones durante una visita a Tres Arroyos -hoy estará en Coronel Pringles-, donde mantuvo encuentros con vecinos y productores.

“ La Provincia es un colador, está abandonada ”, señaló el dirigente opositor, al responsabilizar al mandatario bonaerense por la falta de control y la inseguridad pese a que la banda apuntada por el crimen operaba en Capital Federal -gobernada por PRO, el partido al que aún pertenece Santilli. Y a que la presunta vinculación narco implica una causa federal.

Santilli sostuvo que los crímenes de Varela son una muestra más del deterioro del sistema de seguridad provincial. “No hay prevención, no hay coordinación, no hay gestión. Las familias viven con miedo todos los días”, remarcó.

En sus recorridas por el interior bonaerense, el referente opositor destacó además la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones y de llevar adelante políticas públicas claras para enfrentar el delito.