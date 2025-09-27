sábado 27 de septiembre de 2025
27 de septiembre de 2025 - 15:18

Diego Santilli cruzó a Axel Kicillof por el triple crimen: "La Provincia es un colador, está abandonada"

El candidato a diputado nacional apuntó a la gestión de Axel Kicillof por el crimen, con presuntas vinculaciones narco.

Por Agencia DIB
SANTILLI

El candidato a diputado nacional bonaerense por La Libertad Avanza Diego Santilli cruzó al gobernador Axel Kicillof por el triple crimen ocurrido en Florencio Varela: "La Provincia es un colador, está abandonada", dijo.

Los primeros cuatro detenidos por el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara: Daniela Iara Ibarra, Magalí Celeste González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva y Maximiliano Andrés Parra. (Ministerio de Seguridad bonaerense) 

Triple femicidio: hay cuatro detenidos y buscan a más personas vinculadas a la banda narcocriminal
Pedido de justicia en las calles de La Plata.

Ni una menos: La Plata y Mar del Plata se movilizaron por Morena, Brenda y Lara

Santilli formuló estas declaraciones durante una visita a Tres Arroyos -hoy estará en Coronel Pringles-, donde mantuvo encuentros con vecinos y productores.

Santilli contra Kicillof

La Provincia es un colador, está abandonada ”, señaló el dirigente opositor, al responsabilizar al mandatario bonaerense por la falta de control y la inseguridad pese a que la banda apuntada por el crimen operaba en Capital Federal -gobernada por PRO, el partido al que aún pertenece Santilli. Y a que la presunta vinculación narco implica una causa federal.

Santilli sostuvo que los crímenes de Varela son una muestra más del deterioro del sistema de seguridad provincial. “No hay prevención, no hay coordinación, no hay gestión. Las familias viven con miedo todos los días”, remarcó.

En sus recorridas por el interior bonaerense, el referente opositor destacó además la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones y de llevar adelante políticas públicas claras para enfrentar el delito.

Lilita Carrió, de campaña en Rojas.

Elisa Carrió: "Hay que garantizar una oposición fuerte con valores democráticos"

Un agente de la PFA durante un procedimiento en el marco de la causa por el fentanilo contaminado. 

Fentanilo: la presidente de la Comisión Investigadora dice que la ANMAT "no controló" al laboratorio

Por  Agencia DIB