jueves 19 de febrero de 2026
19 de febrero de 2026 - 08:18

Casi sin transporte y con poco movimiento, se realiza el paro contra la reforma laboral

A la medianoche comenzó la medida de fuerza de la CGT. Qué gremios adhieren y cuáles son los servicios públicos afectados.

Por Agencia DIB
El gremio La Fraternidad y un paro de trenes.
Desde la medianoche, rige el paro general de 24 horas, convocado por la CGT, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que será tratada este jueves en la Cámara de Diputados. Sin transporte (solo algunos colectivos y particulares de plataformas como Uber), la medida tiene mucha fuerza.

Aerolíneas Argentinas.

Aerolíneas Argentinas cancela 255 vuelos por el paro de la CGT
San Lorenzo es uno de los equipos que se verán afectados por el paro.

Por la huelga convocada por la CGT, peligran los partidos de este jueves

Pese a que la Rosada, a través del Ministerio de Capital Humano, intimó a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a La Fraternidad a no adherir al paro porque rige una medida de conciliación obligatoria para cada gremio, ambos sectores se sumaron a la protesta y eso aseguró el éxito, sobre todo en ciudades grandes. Tampoco hay subtes ni vuelos.

Sólo los colectivos de la empresa Dota (alrededor de 50) no adhieren al paro nacional de la CGT y prestan su servicio dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires. Las líneas que funcionan son la 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 74, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 177 y 188.

También funciona algún tipo de transporte “trucho” que une el Gran Buenos Aires con capital al igual que algunos taxis y autos de apps también prestan servicio, aunque el movimiento es mínimo. Es que los servicios que se ven afectados por el paro general incluyen bancos, supermercados y comercios, además de la administración pública y escuelas.

En este contexto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció su participación en la huelga, pero afirmaron que realizarán una manifestación frente al Palacio Legislativo. De forma paralela, el Gobierno comunicó que descontará el día a quienes se sumen al paro. El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que agrupa a la UOM, Aceiteros y las dos CTA, también confirmó su adhesión a la marcha. No así UPCN, el gremio de mayor poder entre los estatales nacionales.

La reforma laboral en la mira

El Gobierno, por su parte, dio durante la tarde del miércoles, el primer paso para la aprobación de la reforma en Diputados, después de la media sanción en el Senado: el bloque libertario reunió 44 firmas y consiguió el dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Legislación Laboral y Presupuesto, presidido por Lisandro Almirón.

La UCR y las bancadas provinciales de Innovación Federal y de Producción y Trabajo respaldaron al oficialismo, mientras que Pro lo firmó en disidencia, a pesar de acompañar el dictamen. Desde la bancada aliada buscarán incluir a las billeteras virtuales en el servicio de cobro de salario, un punto que fue eliminado por el Senado.

De esta manera, el oficialismo confía en que este jueves obtendrá los 129 diputados necesarios para alcanzar el quorum para sesionar a partir de las 14.

Fuente: Agencia DIB

