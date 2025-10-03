Convertido en "Bull Dog", Ricardo López Murphy mandó a votar a María Eugenia Talerico

El nuevo spot de campaña sorprendió por su originalidad: un bulldog con una bandera argentina en el lomo, aparece dialogando con una señora y con un paisano del interior bonaerense. Con la voz en off del propio López Murphy, el bulldog anima a los bonaerenses a ir a votar por María Eugenia Talerico, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.

El mensaje apunta a dos de los públicos centrales de la campaña: los adultos mayores y el sector del campo, que ven en Talerico una defensora de sus preocupaciones frente al abandono del kirchnerismo en la provincia.

“Queremos mostrar con un tono cálido y simpático que la elección también se trata de valores: el trabajo, la familia y la defensa de quienes producen”, señalaron desde el equipo de campaña.

Voto opositor en la mira

En un escenario electoral que en la comapaña de Potencia leencomo " marcado por el desgaste de la gestión de Axel Kicillof y las sospechas de financiamiento narco que envuelven a Espert, candidato de LLA", la candidatura de Talerico busca disputar el voto opositor en Buenos Aires y consolidarse como una opción firme dentro del espacio republicano, con la lucha contra la corrupción como principal bandera.

El spot ya circula en redes sociales y busca transmitir cercanía, identidad nacional y un mensaje directo: este 26 de octubre, el voto para transformar la provincia es el voto a Talerico. (DIB)