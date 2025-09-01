Conurbano: Axel Kicillof y Javier Milei juegan fuerte antes de las elecciones

El domingo 7 de septiembre unas 14.300.000 personas estarán habilitadas para ir a las urnas en la provincia de Buenos Aires, y la Primera y Tercera sección electorál serán clave ya que reúnen el 71% del padrón.

Kicillof, sin filtro: "Lo que pasa en la Rosada es un mamarracho, al final gobiernan los Menem"

Y por ello, tanto el gobernador Axel Kicillof como el presidente Javier Milei centrarán la recta final de la campaña en el conurbano, ya que en esas dos secciones se elegirán 8 senadores y 18 diputados.

El raid de Kicillof lo llevará el martes, en el marco del Día de la Industria, a visitar la planta de Ecofactory en Vicente López para tener una reunión con sus trabajadores e integrantes del sindicato textil. Mientras que por la tarde dirá presente en la empresa Tecmade, en Tres de Febrero, territorio que es gobernado por el ahora libertario Diego Valenzuela.

Luego, y junto a su ministro de Infraestructura y candidato a diputado, Gabriel Katopodis, cerrará la agenda con un acto en San Martín, donde dirán presentes cámaras empresariales, sindicatos y otros actores del entramado productivo de la provincia de Buenos Aires.

Si bien no hay detalles sobre el resto de la semana, se espera que el gobernador se mueva por otros distritos del Gran Buenos Aires, aunque no está en agenda ni acto ni foto con los otros sectores de Fuerza Patria.

La agenda de Javier Milei

El presidente Javier Milei partirá el jueves hacia Estados Unidos. Pero un día antes cerrará la campaña bonaerense en Moreno, cabecera de playa de La Libertad Avanza (LLA) en el conurbano desde las elecciones de 2023.

De esta manera, Milei volverá a apostar al conurbano, tras la fallida caravana por Lomas de Zamora que terminó con incidentes.

A una semana de la elección, varias consultoras admiten problemas para afinar números, pero la mayoría ubica al oficialismo por detrás del PJ y proyecta una definición pareja. En el propio Gobierno reconocen una desventaja de entre cinco y ocho puntos, mientras que en la oposición señalan que podría tratarse de una maniobra para administrar expectativas. (DIB)