Candidaturas testimoniales: Abad presentó un proyecto para sancionar a quienes no asuman los cargos

El diputado nacional Maximiliano Abad presentó un proyecto de ley para sancionar con una pena de inhabilitación por cuatro años a los candidatos que ganen las elecciones pero no asuman bancas, luego de calificar como “una burla abierta hacia quienes votan” las candidaturas testimoniales .

Abad anunció el proyecto en el marco de la jornada “Nuevos escenarios. La trama detrás de las candidaturas testimoniales y la ley de lemas” , realizada en el Salón Auditorio Emar Acosta del Edificio Alfredo Palacios.

Allí, el senador advirtió que las candidaturas testimoniales constituyen “ una burla abierta hacia quienes votan ” y reclamó sanciones de inhabilitación “por cuatro años para postularse a cargos públicos” para aquellos dirigentes que recurran a ese mecanismo que definió como “una señal de alarma para la democracia”.

El proyecto, que Abad presentó junto a sus pares Mariana Juri y Rodolfo Suárez, además de otros legisladores radicales, plantea incorporar al Código Nacional Electoral (Ley Nº 19.945) la siguiente disposición: “Artículo 139 bis.- Defraudación a los electores. Candidaturas testimoniales. Se impondrá sanción de inhabilitación por cuatro (4) años para postularse a cargos públicos electivos a los/las candidatos/as que, habiendo participado de un proceso electoral, no asumieran el cargo público para el que fueron elegidos”.

Las testimoniales son engañosas

Durante la jornada, Abad subrayó que “el sistema democrático no puede seguir tolerando las candidaturas engañosas. Es una estafa al votante y una burla a la voluntad popular. El ciudadano vota para ser representado, no para ser engañado por estrategias de marketing o especulación política”.

“Estamos frente a una conducta claramente defraudatoria. No se puede jugar con el voto de la gente. Las bancas no son premios ni trampolines: son responsabilidades”, añadió el legislador.

La actividad se desarrolló con la participación de legisladores, especialistas y académicos. El panel de expositores contó con la presencia de Mariana Juri, Senadora Nacional, Sebastián López Calendino, director del Observatorio Electoral de la UNLP; Agostina Villagi, diputada provincial por la provincia de Formosa; María Page, politóloga de la Universidad de Buenos Aires y consultora; María Inés Tula, profesora asociada en la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET; Julieta Suárez-Cao, subdirectora del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile e integrante del Observatorio Electoral de la UNMdP; Clara Di Virgilio, miembro del Observatorio Electoral de la UNMdP.

Las palabras de cierre estuvieron a cargo de Martín D’Alesandro, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET.

En el balance de la jornada, Abad concluyó que “nosotros tenemos que cuidar la democracia y la democracia de calidad, y estas cosas la lesionan. Hay que empezar a levantar la voz y decir: queremos cuidar la representación. No todo vale por ganar una elección y los ciudadanos no pueden ser engañados”.