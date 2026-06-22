Bianco comparó la deuda de Nación a Provincia con el caso Adorni: "Son 37.187 pendrives"

El ministro de gobierno, Carlos Bianco, ofreció una conferencia desde la Gobernación bonaerense , donde repasó indicadores de la economía que dan cuenta de las medidas regresivas que impactan directamente en la vida de ciudadanos y ciudadanas.

Asimismo, profundizó en las cifras que representan la deuda que mantiene el gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires, desglosando cómo ese dinero que no ingresa afecta a distintas políticas públicas planificadas por la gestión de Axel Kicillof, que se vuelven difíciles de concretar y continuar.

"Básicamente queríamos hacer este repaso, lo venimos haciendo frecuentemente para mostrar que todos esos discursos respecto de la de que a la economía le va bien claramente no se observan en la realidad, sino totalmente lo contrario. Hemos repasado los últimos indicadores en materia de consumo, en materia de producción, en materia de ingresos de la población y los resultados son realmente muy muy preocupantes", analizó el ministro de Gobierno bonaerense. Y sumó: "Lo peor de todo esto es que no hay una perspectiva de que esto se dé vuelta, de que se genere algún proceso virtuoso de mejora de la producción, de mejora de los ingresos, de mejora del empleo, de mejora del consumo en términos generalizados , salvo a los sectores que hemos siempre dicho, son los sectores ganadores de este modelo, cuatro o cinco sectores que tienen un impacto muy bajo respecto de la generación de empleo, de la vida de las familias y sobre todo son sectores que para el caso de la provincia de Buenos Aires son sectores muy minoritarios".

Bianco comenzó describiendo los indicadores vinculados al empleo y a las empresas y recalcó que los números son índices reales, ratificados por fuentes oficiales.

"En marzo cerraron 2011 nuevas empresas y son parte un total de casi 26.500 empresas que se fundieron en nuestro país desde que llegó (Javier) Milei Son datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo", expresó.

"En materia de empleo, también en marzo se perdieron 27.513 empleos; desde la llegada de Milei, son casi 540.000 empleos en total los que se perdieron en Argentina, según la fuente oficial del Ministerio de Capital Humano", añadió el ministro.

En esa línea, precisó que en marzo registró la octava caída del empleo en los últimos 10 meses y planteó que el dato "muestra que no es una situación coyuntural, sino que es una situación claramente estructural".

En materia de ingresos y hogares, Bianco destacó que el salario mínimo vital inmóvil volvió a caer por décimo mes consecutivo en abril en un 1%, dando cuenta de que desde que comenzó la gestión libertaria cayó un 39,3%.

El cuanto al aumento de la morosidad en los hogares, un dato que marca los niveles de deuda micro que escalan mes a mes en la economía cotidiana, Bianco señaló que que volvió subir, trepando al orden del 12%, mientras la morosidad total del sector privado, que ya es muchísimo, llegó al 7,2%.

Embed

Producción

En materia de producción, el ministro apuntó que si bien había un repunte, en el último mes los indicadores cayeron nuevamente.

En esa línea, desglosó los siguientes números:

Construcción: caída del 4% en el último mes y 22,3% desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

caída del 4% en el último mes y 22,3% desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Industria manufacturera: se redujo el mes pasado un 2,1%, y se encuentra casi un 5% por debajo de los niveles eh de de 2023.

se redujo el mes pasado un 2,1%, y se encuentra casi un 5% por debajo de los niveles eh de de 2023. Producción automotriz: respecto a mayo de 2025 cayó un 21,5%.

respecto a mayo de 2025 cayó un 21,5%. Industria metalúrgica: tiene una utilización hoy de la capacidad instalada del 39,8%, es decir, que de 10 máquinas en la industria metalúrgica hay cuatro funcionando y seis paradas, convirtiéndose en el nivel más bajo desde 2020, registro del año de la pandemia de coronavirus.

Consumo

Bianco también compartió algunos indicadores del consumo familiar, que generan preocupación. "Consumo masivo, de acuerdo a la consultora cayó 4,7% en abril respecto del mes anterior en el acumulado del primer cuatrimestre, abajo 3,3%. Después, ventas minoristas de las pymes, también se redujeron 1,2% en mayo respecto al mayo anterior. Acumulan una baja de 3,1% en lo que va de este año. La fuente en ese caso es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)", aseveró el ministro.

Sobre el consumo de carne, uno de los que más preocupa por el cambio de hábito que supone en la mesa de los argentinos, precisó que el acumulado del año registra una caída del 11,1% en la caída del consumo de carne.

La venta de ropa también en el bimestre marzo y abril cayó un 7%; las ventas en supermercados en abril respecto del mismo mes del año anterior, registran una caída de 3,7% y una caída acumulada del 3,3% durante 2026 y 10% la caída de ventas en supermercados desde la llegada de Milei.

"Básicamente queríamos hacer este repaso, lo venimos haciendo frecuentemente para mostrar que todos esos discursos respecto de la de que a la economía le va bien claramente no se observan en la realidad, sino totalmente lo contrario. Hemos repasado los últimos indicadores en materia de consumo, en materia de producción, en materia de ingresos de la población y los resultados son realmente muy muy preocupantes", analizó Bianco. Y sumó: "Lo peor de todo esto es que no hay una perspectiva de que esto se dé vuelta, de que se genere algún proceso virtuoso de mejora de la producción, de mejora de los ingresos, de mejora del empleo, de mejora del consumo en términos generalizados, salvo a los sectores que hemos siempre dicho, son los sectores ganadores de este modelo, cuatro o cinco sectores que tienen un impacto muy bajo respecto de la generación de empleo, de la vida de las familias y sobre todo son sectores que para el caso de la provincia de Buenos Aires son sectores muy minoritarios".

Deudas con la Provincia: "37.187 pendrives de Adorni"

El ministro Bianco repasó los montos de las deudas que mantiene el gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires, parte de las cuales están siendo litigadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tras realizar un análisis pormenorizado de las deudas acumuladas por la gestión nacional con la Provincia, Bianco calculó que, en total, hoy asciende a 26,7 billones de pesos. "Es un número e que a veces se hace muy complicado de entender qué representa esos 26,7 billones de pesos. Ya lo hemos dicho, eso es más de un presupuesto anual del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que hoy está en el orden del de los 45 billones de pesos", apuntó.

Para cerrar, Bianco no dudó en comparar los números de la deuda con uno de los escándalos más resonantes que ensucian la gestión de Javier Milei, el dinero no declarado por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Dijo que los 26,7 billones de pesos que le debe el Gobierno a la Provincia "equivalen a 37.187 pendrives de Adorni, esos penrives que encontró con 500 mil dólares: esa es una equivalencia muy sencilla para la gente".

Embed 26,7 billones de pesos: ese es el desfinanciamiento generado por el presidente Milei a la Provincia de Buenos Aires.



Algo así como 37 mil veces el monto que el jefe de Gabinete del Gobierno nacional, Manuel Adorni, se había olvidado que tenía en un pendrive. pic.twitter.com/S1OjK1Ehhr — Carli Bianco (@Carli_Bianco) June 22, 2026

En concreto, en el combo de dinero adeudado, hay transferencias no realizadas a la ANSES, por 2,5 billones de pesos; deuda por compensaciones del consenso fiscal por 1,2 billones de pesos; fondos del FONIT discontinuados por 148,000 millones de pesos; fondos de fortalecimiento fiscal por 108.000 millones de pesos; fondos vinculados con con el cumplimiento de la ley de salud eh sexual reproductiva, por 86.000 millones; convenio de asistencia financiera por 76.000; montos vinculados a la obra pública de todo tipo por 1,6 billones de pesos, y a las obras abandonadas, por 9,6 billones de pesos.

"Esos 26,7 billones equivalen a 292.664 patrulleros que se podrían comprar en la provincia de Buenos Aires, a 124,186 ambulancias, y en materia educativa, se podrían construir 22.250 edificios escolares", concluyó Bianco.

Fuente : Agencia DIB