"Argentina atraviesa una catástrofe": más de 500 intendentes exigieron un "cambio de rumbo" al Gobierno

El presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) , Fernando Espinoza (La Matanza), y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , encabezaron este jueves la Asamblea de la FAM junto a intendentes de todo el país. Los jefes comunales, junto al mandatario bonaerense, elaboraron un documento donde llamaron al Gobierno nacional “a frenar sus crueles medidas económicas y a tomar un nuevo rumbo” . Afirmaron de manera categórica que “ la Argentina atraviesa una catástrofe de enorme gravedad económica y social” y pidieron “una reunión urgente” con el presidente Javier Milei .

En el documento, los intendentes exigieron al primer mandatario “que cumpla con la Constitución Nacional, la división de Poderes y el federalismo”.

De ese modo, exhortaron al Gobierno “a frenar sus crueles medidas económicas y a tomar un nuevo rumbo que detenga las consecuencias sociales de sus políticas” . Estas políticas, afirmaron, “están dañando la estructura del Estado y atentan directamente contra la subsistencia de los jubilados, el empleo de los argentinos y argentinas y la dignidad de la mesa de las familias, empujadas a la pobreza y la indigencia”.

Los jefes comunales destacaron que “la Argentina atraviesa una catástrofe de enorme gravedad económica y social”. Así, “no es tiempo de medias tintas: mientras el pueblo hace sacrificios insoportables, Milei sigue beneficiando a los mismos de siempre , los más ricos, las corporaciones, el poder económico, los banqueros y las multinacionales”.

“Con un proyecto de Presupuesto que no se discute ni se construye colectivamente, sino que se impone, (Milei) consolida un modelo injusto que concentra privilegios y multiplica desigualdades”, afirmaron.

Salud y educación

Desde la FAM reclamaron por los recursos coparticipables y discrecionales que se transferirán a las provincias, que “son, en términos reales, un 36,7% menores que lo proyectado para este año”.

Y “al mismo tiempo, Milei aplicó un ajuste brutal a las universidades nacionales, poniendo en riesgo su normal funcionamiento y afectando a millones de estudiantes de todo el país”.

También destacaron que “en materia de salud se realizó un mega ajuste recortando el presupuesto, la entrega gratuita de medicamentos y los planes de vacunación”. Lamentaron “la salvaje agresión que están llevando a cabo contra el Hospital Garrahan, faro al que todas las intendentas e intendentes del país tenemos de referencias para las emergencias pediátricas de alta complejidad de nuestros vecinos, y las crueles políticas en discapacidad que solo parecieran beneficiar a un sector de la patria contratista”.

Mientras tanto, “el abandono de la obra pública nacional afecta directamente a las economías de cada ciudad, a la producción, al turismo y a la seguridad vial multiplicándose los accidentes de todos los argentinos, dejando a municipios y provincias aislados, sin infraestructura en rutas que son clave para su desarrollo y bienestar”.

Deuda y retenciones

Los intendentes señalaron que “el elemento central de la política económica de Milei es seguir tomando una monumental e irresponsable deuda a espaldas del pueblo y del Parlamento. Una deuda que no van a pagar quienes la contrajeron, sino nuestros hijos y nietos. Y lo más grave: ese dinero jamás llega a nuestras vecinas y vecinos, sino que se escurre en un circuito de especulación financiera que solo engorda bolsillos ajenos al interés nacional”.

Clamaron también por “la baja de las retenciones al campo, que duró sólo 72 horas y benefició únicamente a un puñado de multinacionales exportadoras. No le llegó ni un peso a los miles de pequeños y medianos productores que son quienes trabajan la tierra, concentrando los beneficios una vez más en pocas manos”.

"Milei debe reflexionar"

Destacaron además que “en este contexto, no podemos dejar de señalar que no hay democracia plena con la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. La persecución y condena injusta contra quien fue dos veces presidenta es la prueba más clara de la existencia de un Partido Judicial que actúa como brazo político del poder económico. Pretenden disciplinar a una dirigente, pero en realidad quieren disciplinar a todo un pueblo que resiste”.

Cerraron con otro llamado, esta vez a “reflexionar”: “El presidente Milei debe reflexionar. Debe acercarse a la realidad. Debe cesar en la aplicación de teorías desaconsejadas en todo el mundo. Es por ello que volvemos a reiterar el pedido de una reunión urgente con el presidente. El rumbo económico debe cambiar de manera urgente, porque el camino elegido sólo conduce a más pobreza, más exclusión y más injusticia. El pueblo argentino merece otro destino: uno de esperanza, de soberanía y de dignidad”. (DIB)