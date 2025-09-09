Quisieron robar un banco a través de un boquete pero un vecino frustró el atraco

Planearon un robo para quedar en la historia, pero no les salió: cuatro delincuentes de entre 19 y 36 años fueron detenidos en la localidad de Belén de Escobar cuando se preparaban para ingresar a una sucursal del Banco Nación a través de un boquete , durante la madrugada del domingo.

Según informaron fuentes policiales al portal El Día de Escobar , los ladrones ingresaron a una obra en construcción de la calle Mitre al 600, con la intención de realizar un boquete y acceder al interior de la entidad bancaria. Sin embargo, un vecino advirtió la maniobra sospechosa y de inmediato dio aviso a las autoridades llamando al 911.

Al recibir la alerta, personal del Comando de Patrullas de Escobar en forma conjunta con la Policía Municipal y la Sub DDI de ese distrito se desplazaron de inmediato al lugar y montaron un operativo cerrojo que permitió la aprehensión de los cuatro sujetos antes de que pudieran concretar sus planes.

La banda de ladrones estaba compuesta por argentinos, un ciudadano colombiano y otro venezolano . Los detenidos fueron identificados como Jesús Ignacio López Valdez (36); Vilma Alejandro Venegas Cubenseis (19); Jonathan Alejandro Bayo; y Martín Alejandro Gómez (19), vecino del Partido de Pilar.

La Policía logró aprehender a los delincuentes en diversos puntos de la obra en construcción: sobre los techos, en la terraza de un comercio y en el patio interno del propio banco. En tanto, en el marco de la persecución, dos de los agentes resultaron heridos: uno al caer desde un techo por la rotura de una chapa y otro al arrojarse para atrapar al delincuente que intentaba darse a la fuga. Por fortuna, ambos están fuera de peligro.

Banco Ecobar Distintas herramientas fueron halladas en los techos linderos a la sucursal bancaria que iba a ser asaltada.

En el marco de la investigación del intento de atraco, los policías hallaron herramientas de mano, sogas, cortadoras de candados, una amoladora angular, un inhibidor de señal, un tubo de oxígeno con manguera de corte de plasma y dos handies en los techos de la manzana, elementos que iban a ser utilizados para hacer el boquete. También secuestró un automóvil Ford Fiesta gris que presentaba cristales grabados con otra patente, sobre la cual pesaba un pedido de secuestro activo desde el 30 de junio, en la Comuna 12 de la Ciudad de Buenos Aires.

Según trascendió, uno de los aprehendidos, el colombiano López Valdez, contaba con una imputación previa en una causa por robo calificado mediante la modalidad boquete ocurrida en mayo pasado en el Banco Macro de Ingeniero Maschwitz, ubicado en Panamericana ramal Campana y ruta 26.

Con ese dato, los investigadores intentaban determinar si esta misma banda ya había intentado asaltar otras sucursales en la región, como el mencionado Banco Macro de Maschwitz y el Banco Patagonia de la ciudad de Zárate, donde tampoco lograron concretar los robos. (DIB) ACR