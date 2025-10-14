martes 14 de octubre de 2025
14 de octubre de 2025 - 18:50

Puan: tiene fecha de juicio la mujer acusada de extorsionar a un hombre con fotos íntimas

La mujer obligó al hombre en Puan a entregarle dinero en múltiples oportunidades y realizar transferencias por más de $ 4 millones.

Por Agencia DIB
A juicio mujer acusada por extorsión en Puan.

A juicio mujer acusada por extorsión en Puan.

Agencia de Noticias Judiciales

El 12 de febrero del próximo año se realizará el debate oral y público para analizar la conducta de Stella Maris Distel por extorsión a un hombre con fotos íntimas en la localidad de Puan.

Más noticias
Nicolás Pachelo, condenado a perpetua por el crimen de María Marta García Belsunce.

Absuelven a Nicolás Pachelo en causa por robos en el country "Los Pingüinos"
El comisario José Luis Segovia, rumbo a su declaración, en Mar del Plata.

Mar del Plata: confirman elevación a juicio de causa contra el exjefe de la Departamental

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, los hechos se produjeron desde principios de 2022 hasta noviembre de 2024, cuando la mujer obligó al hombre a entregarle dinero en múltiples oportunidades y realizar transferencias por más de 4 millones de pesos, bajo amenazas de hacer públicas fotografías íntimas.

Extorsión en Puan

Todo comenzó cuando la víctima concurrió a la casa de la mujer para realizarse masajes y comenzaron a mantener comunicaciones por videollamadas, algunas de las cuales la mujer había capturado, para posteriormente extorsionarlo. Además, también lo obligó a comprarle varios elementos a través de Mercado Libre como un reloj, un taladro, una balanza digital y panificados, por un valor superior a los 100 mil pesos.

La víctima realizó la denuncia en diciembre de 2024, aportando parte de las conversaciones extorsivas y transacciones. A lo largo de la investigación se lograron obtener pruebas que dieron cuenta de las maniobras que realizó la mujer para obligar al hombre a concretar múltiples entregas de dinero.

Temas
Ver más

Absuelven a Nicolás Pachelo en causa por robos en el country "Los Pingüinos"

Mar del Plata: confirman elevación a juicio de causa contra el exjefe de la Departamental

Tandil: dos detenidos por abigeato, matanza de carpinchos y una causa en curso por abuso sexual agravado

Muerte de la paracaidista: la Justicia imputó al instructor por homicidio culposo

Doble femicidio en Córdoba: por qué el escritor libertario Agustín Laje se despegó del presunto asesino

El crimen de Uma Aguilera: condenado a 12 años de prisión el delincuente menor de edad

Sierra de la Ventana: 22 años de prisión por abusar durante años de la hija de su pareja

Violento ataque a una joven a la salida de un boliche en La Plata

"La Toretto": familiares de la víctima concentran en La Plata por audiencia preliminar al juicio

Los libertarios se resignan a contener el daño, pero los peronistas pisan el palito

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Rosana Back, la paracaidista, era Ayudante Terapéutica.

Muerte de la paracaidista: la Justicia imputó al instructor por homicidio culposo

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El colecho, una práctica que genera fanáticos y detractores, en la mira: se lo vincula a un incremento de casos de muerte súbita en lactantes. 

Colecho y muerte súbita en bebés: advertencia y preocupación de pediatras

Por  Ana Roche