Mar del Plata: detienen a dos jubilados que vendían cocaína en un kiosco

Cocaína secuestrada en el domicilio de los jubilados en Mar del Plata. La Capital

Dos jubilados fueron detenidos en Mar del Plata acusados de vender cocaína desde un kiosco del barrio Las Heras. El procedimiento se realizó tras una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas que alertaban sobre la presunta comercialización de droga en el lugar.

Según informó el sitio 0223, la fiscalía de Estupefacientes recibió la denuncia de que "el matrimonio vende droga", lo que derivó en un allanamiento en el que fueron arrestados un hombre de 80 años y su esposa, de 63.

La investigación comenzó hace un mes, cuando se detectaron maniobras compatibles con la venta de estupefacientes en un inmueble ubicado sobre la calle Intendente Eduardo Peralta Ramos al 2900. A partir de esa información, personal de la Delegación Antidrogas de la Policía Federal Argentina reunió pruebas sobre la actividad de los sospechosos, de acuerdo con el diario La Capital.

Con los elementos incorporados a la causa, el fiscal Rodolfo Moure solicitó a la Justicia de Garantías la orden de allanamiento. Durante el operativo, realizado este miércoles por la mañana, los efectivos ingresaron al inmueble -que cuenta con una vivienda y un kiosco contiguo- y secuestraron 310 envoltorios de cocaína y una pistola calibre .22.

Tras el procedimiento, ambos detenidos fueron trasladados al complejo penitenciario de Batán, donde quedaron a disposición de la Justicia. Fuente: Agencia DIB

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