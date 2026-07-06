Mar del Plata: 20 años de prisión para un policía por tres hechos de abuso sexual

El policía bonaerense Emilio Salim Abosalech fue condenado a 20 años de prisión por tres hechos de abuso sexual cometidos entre 2016 y 2022 . La sentencia fue dictada por el juez del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Mar del Plata, Juan Manuel Sueyro , luego de que un jurado popular lo declarara culpable.

Según informó el diario La Capital , el magistrado hizo lugar al pedido formulado por el fiscal Fernando Berlingeri durante la audiencia de cesura y fijó una pena inferior a la solicitada por la querella, que había requerido 25 años de cárcel.

Durante el juicio por jurados, doce ciudadanos consideraron acreditados tres episodios de abuso sexual: uno con acceso carnal, otro en grado de tentativa y un tercero gravemente ultrajante, todos ocurridos entre 2016 y 2022.

Al fundamentar su pedido de pena, Berlingeri sostuvo que los ataques no fueron hechos aislados, sino parte de un mismo patrón de violencia sexual sostenido durante varios años . En ese contexto, pidió una condena de 20 años de prisión en función de la gravedad de los delitos y del daño ocasionado a las víctimas.

Por su parte, el abogado de las denunciantes, Mauricio Varela, había solicitado una pena de 25 años al remarcar la reiteración de las agresiones y las secuelas sufridas por las tres víctimas, dos exparejas del acusado y la esposa de un amigo. La defensa, en cambio, pidió que se aplicara el mínimo legal de seis años de prisión al considerar excesivos los pedidos de la acusación y plantear la existencia de circunstancias atenuantes.

Finalmente, Sueyro condenó a Abosalech a 20 años de prisión al valorar la gravedad de los hechos, la existencia de múltiples víctimas y las pruebas reunidas durante el debate oral. La investigación determinó que los abusos fueron cometidos en distintos contextos y tuvieron como víctimas a mujeres que mantenían una relación de confianza o cercanía con el ahora condenado. Durante el juicio declararon las denunciantes, peritos y testigos, elementos que el jurado consideró suficientes para emitir el veredicto de culpabilidad.

Fuente: Agencia DIB