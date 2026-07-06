lunes 06 de julio de 2026
6 de julio de 2026 - 19:01

Mar del Plata: 20 años de prisión para un policía por tres hechos de abuso sexual

Se trata de Emilio Salim Abosalech. Los abusos fueron cometidos entre 2016 y 2022 en distintos contextos y tuvieron como víctimas a mujeres que mantenían una relación de confianza o cercanía con el ahora condenado.

Por Agencia DIB
Pedido de Justicia en los tribunales de Mar del Plata.

Pedido de Justicia en los tribunales de Mar del Plata.

La Capital

El policía bonaerense Emilio Salim Abosalech fue condenado a 20 años de prisión por tres hechos de abuso sexual cometidos entre 2016 y 2022. La sentencia fue dictada por el juez del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Mar del Plata, Juan Manuel Sueyro, luego de que un jurado popular lo declarara culpable.

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Según informó el diario La Capital, el magistrado hizo lugar al pedido formulado por el fiscal Fernando Berlingeri durante la audiencia de cesura y fijó una pena inferior a la solicitada por la querella, que había requerido 25 años de cárcel.

Durante el juicio por jurados, doce ciudadanos consideraron acreditados tres episodios de abuso sexual: uno con acceso carnal, otro en grado de tentativa y un tercero gravemente ultrajante, todos ocurridos entre 2016 y 2022.

Al fundamentar su pedido de pena, Berlingeri sostuvo que los ataques no fueron hechos aislados, sino parte de un mismo patrón de violencia sexual sostenido durante varios años. En ese contexto, pidió una condena de 20 años de prisión en función de la gravedad de los delitos y del daño ocasionado a las víctimas.

Por su parte, el abogado de las denunciantes, Mauricio Varela, había solicitado una pena de 25 años al remarcar la reiteración de las agresiones y las secuelas sufridas por las tres víctimas, dos exparejas del acusado y la esposa de un amigo. La defensa, en cambio, pidió que se aplicara el mínimo legal de seis años de prisión al considerar excesivos los pedidos de la acusación y plantear la existencia de circunstancias atenuantes.

Finalmente, Sueyro condenó a Abosalech a 20 años de prisión al valorar la gravedad de los hechos, la existencia de múltiples víctimas y las pruebas reunidas durante el debate oral. La investigación determinó que los abusos fueron cometidos en distintos contextos y tuvieron como víctimas a mujeres que mantenían una relación de confianza o cercanía con el ahora condenado. Durante el juicio declararon las denunciantes, peritos y testigos, elementos que el jurado consideró suficientes para emitir el veredicto de culpabilidad.

Fuente: Agencia DIB

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