El crimen de Gabriel Izzo: detienen a un cuarto sospechoso que estuvo prófugo dos años

Gabriel Esteban Izzo fue asesinado en San Antonio de Padua en junio de 2023.

Fue detenido Víctor Ricardo Martín Fernández Galarza, de 35 años, quien se encontraba prófugo desde junio de 2023 por el homicidio de Gabriel Esteban Izzo y el violento asalto a su esposa, Silvana Petinari, en la localidad bonaerense de San Antonio de Padua.

El sospechoso fue localizado en San Alberto, partido de Ituzaingó, tras una investigación que permitió identificar tanto el número telefónico que utilizaba como el vehículo en el que se desplazaba: una Nissan Kicks blanca con numeraciones de chasis y motor adulteradas.

De acuerdo con el parte policial que cita la agencia Noticias Argentinas, agentes detectaron el rodado en la intersección de Aguaribay y Haití e iniciaron un seguimiento que terminó en la calle Portugal. Allí, Fernández Galarza descendió armado y apuntó a los efectivos, lo que desencadenó un enfrentamiento. En persecución, uno de los móviles impactó contra el vehículo del prófugo, bloqueándole el paso y permitiendo su captura.

El detenido presentaba una herida de arma de fuego en la zona lumbar, por lo que fue trasladado al Hospital Güemes de Haedo. En el lugar, la Policía Científica de Morón secuestró una pistola Bersa Thunder calibre .380 con 14 municiones, además de precintos, pasamontañas, guantes negros y un teléfono celular.

Crimen en San Antonio de Padua La causa es por el crimen ocurrido el 9 de junio de 2023, cuando cuatro hombres armados irrumpieron en la vivienda de Izzo y Petinari mientras dormían. El empresario intentó repeler el ataque con su arma de fuego, pero fue asesinado de un disparo, mientras que su esposa resultó gravemente herida. Tres de los implicados fueron detenidos en los meses siguientes, mientras que Fernández Galarza permanecía prófugo hasta su captura. (DIB)

