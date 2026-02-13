Un hito de la industria Argentina:se produjo la unidad número 500.000 del Fiat Cronos

Argentina, de la mano de Stellantis, alcanzó un nuevo hito industrial con la producción de la unidad número 500.000 del Fiat Cronos en su Polo Industrial Córdoba, reafirmando el rol estratégico del modelo como referente del mercado argentino y símbolo de la producción nacional.

Durante 2025, el Fiat Cronos se posicionó como el auto de pasajeros más vendido del país, con más de 30.000 unidades comercializadas y, actualmente, lidera su segmento con una participación del 66% y representa el 5% del mercado total.

El modelo también se destaca como embajador industrial del país: más de 270.000 unidades fueron exportadas a mercados como Brasil, Paraguay, Chile y México, llevando el sello de la industria automotriz argentina a otras latitudes de la región.

Cronos 2

“Estas 500.000 unidades reflejan que, cuando se combinan talento local, visión de largo plazo e inversión sostenida, la industria automotriz argentina está a la altura de los mejores estándares internacionales. Este logro es posible gracias al compromiso de los colaboradores, al Polo Industrial Córdoba y al trabajo conjunto con proveedores y la red de concesionarios de todo el país, que acompañan al producto desde su fabricación hasta su llegada a cada cliente”, expresó Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina.

La unidad 500.000 del Fiat Cronos marca un nuevo capítulo para Stellantis en Argentina, reafirmando al país como un polo industrial clave en la región, alineado con los objetivos globales del grupo en materia de innovación, competitividad y sustentabilidad.

Fuente: Agencia DIB