Toyota anunció el lanzamiento del Yaris Cross en Argentina para febrero de 2026

Toyota , la automotriz japonesa radicada en Zárate y con casi dos décadas de producción de más de 185.000 Hilux por año, confirmó la llegada del nuevo B-SUV Yaris Cross para el segundo mes de 2026 .

El modelo se ofrecerá en versiones híbridas y nafteras, con diseño moderno, amplio espacio interior y un completo equipamiento de seguridad. Con este lanzamiento, Toyota ingresa al segmento de mayor crecimiento del mercado y refuerza su estrategia de electrificación en el país.

Desde la planta de Zárate, la firma confirmó que el Yaris Cross estará disponible en los 43 concesionarios de todo el país a partir de febrero de 2026 .

El modelo se suma al segmento de los SUV compactos (B-SUV), que hoy representan más del 17% de las ventas, y será el primer híbrido de la marca en esta categoría.

yaris cross (3) (Grande)

Híbrido y naftero

Según informó El Debate, el Yaris Cross combina diseño dinámico, confort interior y tecnología de seguridad con seis airbags y el paquete Toyota Safety Sense en todas sus versiones. Se ofrecerá con motorizaciones nafteras y un sistema híbrido auto-recargable de 111 CV, que promete eficiencia y versatilidad con cuatro modos de conducción.

Con este lanzamiento, Toyota amplía su oferta electrificada en Argentina, donde ya lidera con Corolla y Corolla Cross, y proyecta que el 50% de las ventas del nuevo modelo correspondan a versiones híbridas.

Seguridad activa

El nuevo Yaris Cross incorpora de serie el paquete Toyota Safety Sense, que incluye cámaras en estéreo capaces de detectar peligros y asistir al conductor para evitar o mitigar accidentes. Entre sus funciones se destacan: Sistema de Pre-Colisión Frontal (PCS), Control de Velocidad Crucero Adaptativo con rango completo (ACC), Alerta de Cambio de Carril (LDA), Asistencia para Mantenimiento de Carril y Luces Altas Automáticas (AHB).

yaris cross (2) (Grande)

Además, todas las versiones suman tecnologías como Alerta de Punto Ciego (BSM), Alerta de Tráfico Cruzado Trasero (RCTA), Control de uso incorrecto del acelerador (PMC) y Alerta de arranque de auto precedente (FDA), reforzando la seguridad en distintas situaciones de manejo.

Personalización y respaldo

El modelo contará con más de 50 accesorios genuinos para potenciar estilo, funcionalidad y confort, incluyendo estribos, barras de techo, portaequipajes, spoilers y soluciones para mascotas. La paleta de colores ofrece siete opciones: Super Blanco, Blanco perlado, Gris plata, Gris oscuro, Negro Mica, Rojo metalizado y Azul metalizado.

En cuanto a respaldo, el Yaris Cross está incluido en el programa Toyota 10, que permite extender la garantía hasta 10 años o 200.000 km, también aplicable a los componentes del sistema híbrido. Los clientes disponen del servicio postventa de la red de concesionarios Toyota en todo el país, con asistencia especializada y disponibilidad permanente de repuestos.