Toyota anunció el lanzamiento del Yaris Cross en Argentina para febrero de 2026

El modelo se ofrecerá en versiones híbridas y nafteras, con diseño moderno, amplio espacio interior y un completo equipamiento de seguridad. Con este lanzamiento, Toyota ingresa al segmento de mayor crecimiento del mercado y refuerza su estrategia de electrificación en el país.
Desde la planta de Zárate, la firma confirmó que el Yaris Cross estará disponible en los 43 concesionarios de todo el país a partir de febrero de 2026.
El modelo se suma al segmento de los SUV compactos (B-SUV), que hoy representan más del 17% de las ventas, y será el primer híbrido de la marca en esta categoría.
Híbrido y naftero
Según informó El Debate, el Yaris Cross combina diseño dinámico, confort interior y tecnología de seguridad con seis airbags y el paquete Toyota Safety Sense en todas sus versiones. Se ofrecerá con motorizaciones nafteras y un sistema híbrido auto-recargable de 111 CV, que promete eficiencia y versatilidad con cuatro modos de conducción.
Con este lanzamiento, Toyota amplía su oferta electrificada en Argentina, donde ya lidera con Corolla y Corolla Cross, y proyecta que el 50% de las ventas del nuevo modelo correspondan a versiones híbridas.
Seguridad activa
El nuevo Yaris Cross incorpora de serie el paquete Toyota Safety Sense, que incluye cámaras en estéreo capaces de detectar peligros y asistir al conductor para evitar o mitigar accidentes. Entre sus funciones se destacan: Sistema de Pre-Colisión Frontal (PCS), Control de Velocidad Crucero Adaptativo con rango completo (ACC), Alerta de Cambio de Carril (LDA), Asistencia para Mantenimiento de Carril y Luces Altas Automáticas (AHB).
Además, todas las versiones suman tecnologías como Alerta de Punto Ciego (BSM), Alerta de Tráfico Cruzado Trasero (RCTA), Control de uso incorrecto del acelerador (PMC) y Alerta de arranque de auto precedente (FDA), reforzando la seguridad en distintas situaciones de manejo.
Personalización y respaldo
El modelo contará con más de 50 accesorios genuinos para potenciar estilo, funcionalidad y confort, incluyendo estribos, barras de techo, portaequipajes, spoilers y soluciones para mascotas. La paleta de colores ofrece siete opciones: Super Blanco, Blanco perlado, Gris plata, Gris oscuro, Negro Mica, Rojo metalizado y Azul metalizado.
En cuanto a respaldo, el Yaris Cross está incluido en el programa Toyota 10, que permite extender la garantía hasta 10 años o 200.000 km, también aplicable a los componentes del sistema híbrido. Los clientes disponen del servicio postventa de la red de concesionarios Toyota en todo el país, con asistencia especializada y disponibilidad permanente de repuestos.