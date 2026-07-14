El boom de los autos eléctricos no se detiene en la Argentina

Durante años, hablar de autos eléctricos en Argentina significó referirse a un segmento incipiente, con escasa oferta de modelos, precios elevados y una infraestructura todavía limitada para acompañar su desarrollo; sin embargo, ese escenario comenzó a modificarse de manera acelerada durante el último año.

La llegada de nuevas marcas, la ampliación del catálogo de vehículos electrificados y los incentivos para la importación impulsaron un crecimiento inédito de las ventas. El fenómeno ya no pasa desapercibido dentro de la industria automotriz y plantea un nuevo interrogante: ¿está preparado el país para sostener esta expansión a medida que aumenta el número de vehículos eléctricos e híbridos que circulan por las calles y rutas argentinas?

Los números permiten dimensionar la magnitud del cambio. Entre enero y junio de 2026 se patentaron 42.105 unidades entre modelos híbridos y completamente eléctricos, una cifra que supera ampliamente cualquier registro previo y que confirma el fuerte interés de los consumidores por tecnologías que, hasta hace pocos años, ocupaban un lugar marginal dentro del sector automotor.

De acuerdo al informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores, dentro de ese total, los híbridos continúan siendo los grandes protagonistas. En los primeros seis meses del año se comercializaron 38.245 unidades, lo que representa un crecimiento interanual del 314,9% respecto del mismo período de 2025. Los vehículos totalmente eléctricos, por su parte, alcanzaron las 3.860 unidades patentadas, registrando un incremento aún más pronunciado: un 879,7% más que durante el primer semestre del año anterior, cuando apenas se habían vendido 394 unidades.

El crecimiento también quedó reflejado en el comportamiento del mercado durante junio. Solo en ese mes se patentaron 865 vehículos eléctricos, un 33,1% más que en mayo y un extraordinario 1.630% por encima de junio de 2025. En paralelo, los híbridos sumaron 6.479 operaciones durante el mismo período, manteniéndose en niveles históricamente elevados pese a registrar una leve caída mensual del 1%.

Aunque estas cifras todavía representan una participación reducida dentro del mercado automotor argentino, la evolución resulta significativa. Durante junio, los híbridos alcanzaron una participación del 14% sobre el total de patentamientos del mes, mientras que los vehículos totalmente eléctricos representaron el 1,8%. En el acumulado semestral, los eléctricos conservaron una participación cercana al 1,4%, porcentaje que, si bien continúa siendo bajo frente a los modelos tradicionales, prácticamente multiplica varias veces el registrado apenas un año atrás.

Buena parte de esta expansión encuentra explicación en una combinación de factores económicos y comerciales. Uno de los principales fue la implementación del programa de importación con arancel cero para un cupo anual de 50.000 vehículos electrificados, medida que permitió ampliar considerablemente la oferta disponible en los concesionarios argentinos. La llegada masiva de nuevos modelos coincidió, además, con una mayor competencia entre fabricantes y una reducción en los precios de ingreso para varios segmentos.

En ese escenario, las automotrices chinas fueron las grandes protagonistas del cambio. Más de 20 marcas desembarcaron en el país durante los últimos meses con una estrategia basada en ofrecer vehículos eléctricos e híbridos con niveles de equipamiento competitivos y precios considerablemente más accesibles que los de otros fabricantes tradicionales.

El liderazgo absoluto quedó en manos del BYD Dolphin Mini, que patentó 481 unidades durante junio y se consolidó como el vehículo eléctrico más exitoso del mercado argentino. Detrás aparecieron el BYD Yuan Pro, con 123 unidades, y el BAIC EU5, con 106. El Chevrolet Spark EUV ocupó el cuarto lugar con 51 patentamientos, seguido por el JMEV Easy 3 y el ARCFOX T1, ambos con 21 unidades. El ranking se completó con el Geely EX5, Volvo EX30, ARCFOX T5 y Great Wall ORA 03.

No obstante, el verdadero dominio de BYD se aprecia al observar el acumulado anual. Durante el primer semestre, la automotriz china comercializó 2.886 vehículos eléctricos, muy por encima de Chevrolet, que alcanzó apenas 219 unidades, y de JMEV, con 148. Entre los modelos, la diferencia resulta todavía más marcada: el Dolphin Mini acumuló 2.178 patentamientos, casi triplicando al segundo vehículo más vendido, el propio BYD Yuan Pro, que registró 708 operaciones.