Con el nuevo Chevrolet Trailblazer High Country, General Motors apunta a mantener su presencia en La Argentina en uno de los segmentos más competitivos del mercado, donde los vehículos todoterreno ganan cada vez más terreno. Para ello, Mundo Motor estuvo manejando este SUV de siete asientos derivado de la S10, mejorada en confort, seguridad y tecnología.

Fabricada en Brasil , en la planta de General Motors en São José dos Campos, San Pablo, este SUV cuenta con motor 2.8 turbo diésel de 207 CV a 3200 rpm, torque: 52 kgm desde 2000 rpm, tracción 4x4 y caja automática de 8 velocidades.

Además viene con suspensión multilink, que optimiza el confort en ruta y fuera del asfalto. Y se recalibraron los amortiguadores y se ensancharon las trochas, incorporando neumáticos 265/60 R18 que mejoran el consumo, la estabilidad y el frenado.

Asimismo acelera de 0 a 100 km/h en 9,5 segundos, recupera de 80 a 120 km/h en 7,3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 185 km/h.

En tanto, la SUV tiene una impresionante capacidad de carga y un interior espacioso con tres filas de asientos cinco adultos viajan con total comodidad y en la tercera fila también pueden estar cómodamente los jóvenes. Los asientos delanteros son amplios, cuentan con regulación eléctrica y la del conductor ofrece ajuste en altura.

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La excelente posición de manejo se logra rápidamente acomodando el volante que se ajusta en altura y profundidad, brindando una posición de manejo alta, cómoda y fácil de encontrar sumado a la gran visibilidad hacia el exterior producto de las amplias superficies vidriadas.

El volante multifunción y con comandos para el audio en lugar de levas de cambio. El tablero digital de 8” configurable, la pantalla multimedia de 11” con la última generación del sistema multimedia Chevrolet MyLink y que es compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

Ofrece el paquete de conectividad, con wifi nativo que permite controlar las funciones del vehículo a distancia, además de permitir actualizaciones remotas de los sistemas electrónicos, y el servicio de asistencia OnStar. Exclusivo de Chevrolet que nos auxilia ante cualquier inconveniente.

Posee cargador de celulares inductivo, techo panorámico, climatizador digital con aire acondicionado trasero, tapizados en eco-cuero, control de velocidad crucero, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara de retroceso con guías de estacionamiento, sensor crepuscular, espejos laterales con regulación eléctrica entre otros.

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En lo que respecta a la seguridad, ofrece un completo paquete de elementos que incluye 6 Airbags, anclajes Isofix, Control Electrónico de Estabilidad Control de Tracción, control de velocidad crucero, frenos a discos ventilados con ABS y EBD, y sensor de estacionamiento delantero y trasero, entre otras ventajas.

Sus capacidades off-road excelentes ya que derivan de las de la S10. Los buenos despeje y ángulos de ataque y salida que permiten más una tracción 4x4 con reductora invitan a aventurarse en cualquier terreno sin problemas.

Precio: Desde: $ 79.730.900

Garantía: 5 años o 150.000 kms.

Fuente: Agencia DIB