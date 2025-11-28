viernes 28 de noviembre de 2025
28 de noviembre de 2025 - 12:08

Renault deja de producir tres modelos de autos en Córdoba

La necesidad de alinear a la Fábrica Santa Isabel con su nueva orientación llevó a la compañía a tomar esa decisión desde diciembre.

Por Agencia DIB
El Renault Sandero.&nbsp;

El Renault Sandero. 

Renault Argentina confirmó oficialmente el fin de la fabricación de los tres modelos de autos particulares que se hacen en la histórica fábrica Santa Isabel, en la provincia de Córdoba. Será desde diciembre y es parte de la evolución estratégica del portafolio regional y de la preparación para una nueva etapa industrial.

Más noticias
El Cayenne Eléctrico de Porsche. 

Porsche presentó el nuevo Cayenne Eléctrico
Se presentó en Argentina el MINI Aceman, crossover 100% eléctrico.

El MINI Aceman desembarca en Argentina: el primer crossover 100% eléctrico de la marca

Los Renault Sandero, Stepway y Logan dejarán de producirse desde diciembre, y finalizará así el proceso de renovación del portafolio de productos que la marca había anunciado en el lanzamiento del Renault Game Plan en Rio de Janeiro, en septiembre de 2023.

En ese momento, en el marco de la presentación del Renault Kardian, se anunció que para finales de 2026 estaría totalmente renovada la gama de vehículos.

La decisión de transformar las fábricas automotrices argentinas en productoras integrales de vehículos utilitarios livianos con una orientación focalizada en la exportación, llevó a Renault a promover el proyecto de una pickup de media tonelada, todavía conocida como Niágara Concepto, que se empezará a producir en el segundo semestre de 2026, y a dejar únicamente el exitoso furgón Kangoo que lidera holgadamente el segmento en el mercado argentino y este año se volvió a exportar a Brasil.

“La decisión de avanzar hacia el cierre de ciclo responde a la necesidad de alinear a nuestra Fábrica Santa Isabel con su nueva orientación como polo especializado en la producción de vehículos comerciales ligeros (LCV), como fuera oportunamente anunciado”, dijo la automotriz.

“Con cerca de 160 mil unidades fabricadas a lo largo de una década, Sandero, Logan y Stepway fueron referentes en el mercado argentino y regional, acompañando a cientos de miles de clientes argentinos, convirtiéndose en pilares de accesibilidad y fiabilidad para la marca”, agregó en su comunicado de prensa.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Porsche presentó el nuevo Cayenne Eléctrico

El MINI Aceman desembarca en Argentina: el primer crossover 100% eléctrico de la marca

Luján celebra el Día Mundial del Auto Clásico

Construirán en Balcarce la primera dársena de carga para autos eléctricos

Toyota anunció el lanzamiento del Yaris Cross en Argentina para febrero de 2026

Edición 1103 - semana del 20 al 26 de noviembre

Azul vuelve a vibrar con los fanáticos de Citroën

Chevrolet lanzó la nueva S10 Cabina Simple

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Una de las bajadas de los balnearios del sur de Mar del Plata.

Mar del Plata: la tragedia de la periodista reaviva el reclamo por las bajadas en ruinas