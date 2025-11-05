Fiat Titano: así se comporta en ruta y off-road la nueva mediana nacional

La Fiat Titano es una camioneta mediana lanzada en Argentina a mediados de 2025 que se fabrica en la planta de Stellantis, en la provincia de Córdoba . Se trata de una versión modificada de la Peugeot Landtrek con un motor diferente y ajustes para nuestro mercado. Mundo Motor tuvo oportunidad de manejarla unos 2.000 kilómetros y comprobó que la pickup se destaca por la suavidad de su dirección y la configuración de su suspensión , que ha sido mejorada para ofrecer más confort.

En su exterior, la Titano presenta una línea robusta con unas llantas de aleación de 18” diamantadas, faros delanteros halógenos y LED, faros traseros LED y luces diurnas LED (DRL).

Junto a una parrilla delantera en color negro brillante con la parte superior e inferior cromadas, aparece un protector frontal inferior bipartido gris, manijas de puertas y espejos laterales cromadas. A su vez, presenta barras San Antonio cromadas, barras de techo longitudinales, estribos laterales metálicos y faros antiniebla con bisel cromado inyectado.

…Y por adentro

Fiat Titano Interior

El interior combina elementos de Fiat y Peugeot. Ofrece butaca eléctrica para el conductor, un volante multifunción con muy buen grip y tapizados de cuero.

Los asientos traseros son cómodos, el espacio para las piernas y la cabeza en las plazas traseras es suficiente y hay salidas de aire y puertos USB. También incorpora un climatizador automático bi-zona y detalles y manijas interiores cromadas.

La Fiat Titano cuenta con un panel de instrumentos digital de 7 pulgadas, una pantalla multimedia de 10 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, cámara de 360º con visión 3D, sensor de ángulo muerto y control de crucero adaptativo.

El músculo

Fiat Titano motor-turbo-diesel@3x

Está equipada con un motor 2.2 turbodiésel Multijet que entrega 200 caballos de fuerza. Con un torque de 450 Nm y caja automática ZF de ocho velocidades, acelera de 0 a 100 km/h en 9,9 segundos. El consumo promedio de es de 9,9 litros por kilómetro (l/km) en ciudad y 10,8 l/km en ruta.

En cuanto a su capacidad off-road, dispone de tracción 4x4 con opción "4x4 auto". Cuenta con bloqueo mecánico del diferencial trasero, control de descenso y ángulos de ataque y ventral adecuados para el off-road.

Fiat Titano (17)

Seguridad ante todo

La seguridad llega con importantes novedades. Cuenta con ADAS (Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor), ofreciendo funciones como el sistema de frenado automático de emergencia, el monitoreo de punto ciego y un control de crucero adaptativo, lo que aumenta la seguridad al conducir.

También cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas y sistema de tracción integral permanente (AWD), que permite cambiar de una tracción trasera (2H) y tracción integral (4WD), garantizando un excelente desempeño y mayor seguridad en cualquier tipo de superficie.

La pickup tiene un sistema de seis airbags, alerta de cambio de carril activo, control de descenso en pendientes, control de presión de neumáticos (TPMS), el control electrónico de estabilidad (ESP), la asistencia de arranque en pendiente, el control de tracción y el asistente de frenado pre-colisión.

Además, dispone de frenos ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), lo que garantiza un mayor control y seguridad en diversas condiciones de uso.

El tamaño importa

La Fiat Titano cuenta con un excelente volumen de caja de carga y ofrece un protector de caja en todas las versiones. Todas las versiones cuentan con una capacidad de carga de hasta 1.020 kg (incluyendo personas y carga) y una capacidad de remolque con frenos de hasta 3.500 kg (a condición de no llevar carga).

Con generosas dimensiones y características de una auténtica 4x4, como una distancia del suelo de 235 mm y ángulos de entrada y salida de 29° y 27°, respectivamente, la camioneta es ideal para terrenos difíciles y el transporte de cargas pesadas.

Mide 5.330 mm de largo, 2.221 mm de ancho (con retrovisores), 1.897 mm de alto (con barras longitudinales) y una distancia entre ejes de 3.180 mm.

Precio y garantía

Esta camioneta se ofrece en cuatro versiones: Endurance, Freedom, Freedom Plus y Ranch.

Precio: desde $ 52.849.900.

Garantía: transferible de 5 años o 150.000 km (lo que ocurra primero).