lunes 27 de octubre de 2025
27 de octubre de 2025 - 17:49

Cómo usar el aire acondicionado para que mi auto no gaste más combustible

El uso inteligente del aire acondicionado no sólo permite un gran ahorro de combustible sino también ayuda a extender la vida de un auto.

Por Agencia DIB
Aunque parezca increíble, no todos sabemos usar bien el aire acondicionado de un auto.

Aunque parezca increíble, no todos sabemos usar bien el aire acondicionado de un auto.

Se acerca el verano y con él, una de las grandes disyuntivas para los automovilistas para enfrentar el calor: ¿Enciendo el aire acondicionado y gasto más combustible? ¿Voy con las ventanillas bajas sin importarme que el viento me despeine y entre polvo? ¿O soporto las temperaturas estoicamente?

Más noticias
AIRE

Cómo evitar gastar una fortuna por el uso del aire acondicionado en plena ola de calor
El crecimiento de las marcas chinas en el mercado argentino dejó de ser marginal

Los autos chinos más accesibles hoy en la Argentina y todas las marcas disponibles

La realidad es que llega un punto que usar el aire acondicionado es inevitable por lo que es clave usarlo a conciencia para que gastar lo menos posible; se estima que el consumo de combustible puede incrementarse hasta un 30 por ciento.

Los fundamentalistas del aire acondicionado

Hay que tener que cuenta que cuanto más calor hace en el exterior, más tiene que trabajar el sistema y mayor es el consumo. En el tránsito urbano, a veces es mejor circular con las ventanillas bajas; en cambio en ruta y a altas velocidades, lo conveniente es encender el aire y ganar aerodinamia. En estos casos, mantener el sistema de climatización encendido y las ventanillas cerradas resulta más económico y seguro.

Al mismo tiempo hay que considerar que un auto con varios años encima o con motores pequeños obliga al compresor del aire a trabajar más forzado, y por ende, con mayor consumo.

Aprender a aprovechar la climatización

Un recurso que suele ignorarse es el botón de recirculación del aire acondicionado. Este comando permite que el sistema trabaje con el aire ya enfriado del habitáculo, en lugar de tomarlo desde el exterior. El resultado es una disminución de hasta un 30% en el consumo de combustible, ya que el compresor requiere menor esfuerzo para mantener la temperatura elegida.

Esto no solo mantiene el clima y permite ahorrar consumo sino que también contribuye a evitar el ingreso de polvo, gases u olores del exterior. Pero, ¡atención! El uso constante es peligroso porque al no renovarse el aire interior se acumula dióxido de carbono y puede provocar somnolencia entre los pasajeros. Lo aconsejable es utilizarlo por períodos de no más de 15 minutos.

Por supuesto que mantener limpios los filtros del aire acondicionado también mejoran la climatización, la limpieza del habitáculo y el consumo de combustible. Se sugiera cambiar el filtro cada 15 mil kilómetros o una vez por año.

Temas
Ver más

Cómo evitar gastar una fortuna por el uso del aire acondicionado en plena ola de calor

Los autos chinos más accesibles hoy en la Argentina y todas las marcas disponibles

Edición 1099 - Semana del 23 al 29 de octubre

"Joya, nunca taxi": Cómo saber realmente cuántos kilómetros tiene un auto usado

Fiat lanzó en Argentina el nuevo 600 Hybrid

El Gobierno oficializó la nueva plataforma digital para inscribir autos 0 km

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El dólar bajó tras el triunfo de La Libertad Avanza.

El día después: euforia de los mercados, baja del dólar y Riesgo País en 652 puntos

Por  Agencia DIB