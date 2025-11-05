Cómo impacta la baja de Patente que proyecta la Provincia para 2026

Novedades sobre el Impuesto Automotor.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires mandó este miércoles a la Legislatura el proyecto de Ley Impositiva 2026, junto con el Presupuesto y la solicitud de endeudamiento. Y uno de los ejes centrales que impactará en el bonaerense es la reducción nominal de la Patente Automotor. Según el proyecto, el 75% de los contribuyentes pagará menos que en 2024.

De acuerdo a lo que informó el titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, habrá una baja de la Patente Automotor, que beneficiará a 3 de cada 4 bonaerenses. “Estamos bajando nominalmente la patente al 75% de las y los propietarios de vehículos”, afirmó y agregó: “Tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos que en la Ley Impositiva 2024, gracias a una reformulación de las tablas”.

De esta manera y si finalmente la Legislatura le da el visto bueno, la iniciativa corregirá los saltos de alícuota que se habían generado por la suba del precio de los autos y la falta de actualización en 2025.

La baja de la patente se logrará ya que la tabla de 15 tramos que manejaba ARBA tendrá 5. En los 15 tramos la alícuota mínima era del 3,64% y una máxima del 5%; ahora será una tabla de 5 tramos, con una alícuota mínima de 1% y máxima de 4,5%. Con estas medidas, la provincia de Buenos Aires tendrá el pago de la Patente más baja dentro las grandes jurisdicciones.

La ley, en concreto, hace modificaciones para bajar nominalmente el impuesto sobre unos 2 millones de vehículos. Si se aprueba, las nuevas escalas de acuerdo al Gobierno serían: Tramo 1 (VF $ 2.606.900) Marca: FIAT Código: Palio Attractive 5p Modelo: 2017 Impuesto anual 2025: $112.909 Impuesto anual 2026: $131.742 Diferencia anual: $18.833 Valor cuota: $13.174 Tramo 2 (VF $ 18.086.600) Marca: FIAT Código: Cronos Drive 1.3 Modelo: 2021 Impuesto anual 2025: $377.837 Impuesto anual 2026: $222.910 Diferencia anual: $154.927 Valor cuota: $22.291 Tramo 3 (VF $ 24.582.500) Marca: VOLKSWAGEN Código: Nuevo Polo Track Modelo: 2024 Impuesto anual 2025: $905.623 Impuesto anual 2026: $409.861 Diferencia anual: –$495.762 Valor cuota: $40.986 Tramo 4 (VF $ 37.828.000) Marca: VOLKSWAGEN Código: Taos Comfort Modelo: 2024 Impuesto anual 2025: $2.406.889 Impuesto anual 2026: $904.050 Diferencia anual: –$1.502.839 Valor cuota: $90.405 Tramo 5 (VF $ 59.029.250) Marca: VOLKSWAGEN Código: Taos Highline Modelo: 2025 Impuesto anual 2025: $2.982.066 Impuesto anual 2026: $1.831.501 Diferencia anual: –$1.150.565 Valor cuota: $183.150 Tramo 5 (otra variante) (VF $ 56.835.000) Marca: JEEP Código: Compass Serie S Modelo: 2025 Impuesto anual 2025: $2.522.717 Impuesto anual 2026: $1.728.316 Diferencia anual: –$794.401 Valor cuota: $172.532 (DIB)

