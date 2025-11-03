Vuelven las 1000 Millas Sport: historia, elegancia y velocidad

Del 26 al 29 de noviembre vuelve a Bariloche la 36° edición de las 1000 Millas Sport, la competencia de regularidad más emblemática del país, organizada por el Club de Automóviles Sport (CAS), institución fundada en 1948 y referente de la historia del sector en el país.

Edición 1100 - semana del 30 de octubre al 5 de noviembre

Desde un Fiat 6C 1500 Sport 1938, Riley Sprite 1936, Alfa Romeo 6C 1750 SS 1929, Bugatti Type 29/30 del año 1922, FIAT 1500 S hasta un OSCA del año 1959 conviven en un evento argentino que reúne a éstas y otras tantas joyas automovilísticas para el deleite de los amantes de los vehículos sport.

Las 1000 Millas Sport son más que una competencia: son un homenaje al tiempo, a la mecánica artesanal y a la pasión por los vehículos que marcaron una época. Cada año, pilotos y copilotos de distintas partes del mundo se dan cita para revivir el espíritu de las carreras clásicas y rendir tributo a los verdaderos protagonistas: los vehículos sport que hicieron historia.

Bajo las normas del Automóvil Club Argentino (ACA), las 1000 Millas Sport se distinguen por premiar la precisión, la constancia y la regularidad, más que la velocidad. La competencia, que inicia y culmina en el emblemático Hotel Llao Llao de Bariloche, combina espíritu deportivo, historia y paisajes únicos. Los participantes recorren miles de kilómetros disfrutando del manejo y la camaradería, mientras ponen a prueba la fidelidad mecánica de sus autos clásicos.

En esta disciplina, no gana el más rápido, sino el más regular. Cualquier vehículo puede alcanzar la victoria, porque el desafío radica en mantener tiempos exactos y consistencia: una verdadera prueba de pericia y precisión, en igualdad de condiciones.

En la edición 2024 de la tradicional carrera, el primer puesto se lo llevó un Fiat 6C 1500 Sport 1938, mientras que en 2023 lo hizo un Alfa Romeo 6C 1750 SS 1929.

Reliquias sobre ruedas en Bariloche

Este año, el vehículo más antiguo en la grilla será un Bugatti Type 29/30 de 1922, una verdadera joya mecánica que representa los primeros pasos del automovilismo deportivo mundial.

Entre los competidores más fieles, vuelve el legendario FIAT 1500 S OSCA de 1959, presente en todas las ediciones desde 1992, y célebre por haber protagonizado la campaña de la marca de indumentaria GNZ, junto al actor Ricardo “Chino” Darín.

También estarán presentes además de la mencionada Bugatti Type 29/30, Ferrari Daytona 365 GTB/4, Shelby Cobra 289, y marcas emblemáticas como Alfa Romeo, MG, Bentley, Aston Martin, Jaguar, Lotus, Mercedes Benz, Lamborghini, Porsche, BMW, Lancia, Volvo y Maserati, entre otros verdaderos íconos que resumen elegancia, diseño y potencia.

Más allá del espíritu deportivo, las 1000 Millas Sport también son sinónimo de solidaridad. En cada una de las localidades por donde circula la competencia se realizan remates solidarios a beneficio del Banco de Alimentos (cuya madrina de lujo es Andrea Frigerio), Fundación Challenge (Bariloche) y Puentes de Luz (San Martin de los Andes) entre otras, logrando recaudar importantes sumas de dinero, que son destinados a proyectos sociales en toda la región.

Para más información ingresar en https://www.1000millas.com.ar/