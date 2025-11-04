martes 04 de noviembre de 2025
4 de noviembre de 2025 - 15:32

¿Qué automóviles y pick ups se fabrican hoy en la Argentina?

Ford, Chevrolet, Volkswagen, Fiat, Renault, Toyota, Citroën y Peugeot son las terminales que producen automóviles y pick ups en nuestro país.

Por Agencia DIB
Entre automóviles, pick ups y utilitarios, en nuestro país se fabrican doce modelos.

Entre automóviles, pick ups y utilitarios, en nuestro país se fabrican doce modelos.

La globalización de la industria automotriz en todo el mundo más la fuerte importación han modificado el panorama de la producción nacional. De todos modos, en las plantas que están en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe todavía hay una decena de automóviles y pick ups con el rótulo “industria argentina”

Más noticias
Entre automóviles, pick ups y utilitarios, en nuestro país se fabrican doce modelos.

Las automotrices fabricaron 47 mil unidades en septiembre y mantienen el crecimiento anual
La tradicional 1000 Millas Sport.

Vuelven las 1000 Millas Sport: historia, elegancia y velocidad

En la provincia de Buenos Aires, automóviles y pick ups

Volkswagen produce la pick up Amarok en su planta de General Pacheco.

Toyota fabrica la camioneta Hilux, el SUV SW4 y el utilitario HIACE en su planta de Zárate.

Ford, en su planta de General Pacheco, sólo produce la línea Ranger.

Peugeot fabrica los modelos 208 y 2008 en su planta de El Palomar, partido de Tres de Febrero, para el mercado local y la región.

Citroën, en la planta de Stellantis en El Palomar, partido de Tres de Febrero, produce el Berlingo, el utilitario de la marca.

Dos terminales en la provincia de Córdoba

Renault, a partir de 2026 sólo producirá la Kangoo (en versiones de pasajeros y furgón) en la planta de Santa Isabel. La última Alaskan se fabricará en diciembre.

Fiat produce el sedán Cronos y, más recientemente, la pick-up Titano, en su planta de Ferreyra.

Un automóvil en la provincia de Santa Fe

General Motors fabrica la SUV Tracker en su planta de Alvear, modelo que se exporta principalmente a Brasil.

Temas
Ver más

Las automotrices fabricaron 47 mil unidades en septiembre y mantienen el crecimiento anual

Vuelven las 1000 Millas Sport: historia, elegancia y velocidad

Edición 1100 - semana del 30 de octubre al 5 de noviembre

El director argentino Nicolás Villarreal presentó su corto "Coraje o destino", un tributo a Juan Manuel Fangio

Piden adaptar la VTV de autos antiguos para priorizar la seguridad

Cómo usar el aire acondicionado para que mi auto no gaste más combustible

Los autos chinos más accesibles hoy en la Argentina y todas las marcas disponibles

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El Senasa simplificó los requisitos para la autorización de productos fitosanitarios en el país.

Senasa: se simplifica la normativa para la autorización de productos fitosanitarios

Por  Agencia DIB