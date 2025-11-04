¿Qué automóviles y pick ups se fabrican hoy en la Argentina?

Entre automóviles, pick ups y utilitarios, en nuestro país se fabrican doce modelos.

La globalización de la industria automotriz en todo el mundo más la fuerte importación han modificado el panorama de la producción nacional. De todos modos, en las plantas que están en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe todavía hay una decena de automóviles y pick ups con el rótulo “industria argentina”

Volkswagen produce la pick up Amarok en su planta de General Pacheco.

Toyota fabrica la camioneta Hilux, el SUV SW4 y el utilitario HIACE en su planta de Zárate.

Ford , en su planta de General Pacheco, sólo produce la línea Ranger.

Peugeot fabrica los modelos 208 y 2008 en su planta de El Palomar, partido de Tres de Febrero, para el mercado local y la región.

Citroën, en la planta de Stellantis en El Palomar, partido de Tres de Febrero, produce el Berlingo, el utilitario de la marca.

Dos terminales en la provincia de Córdoba

Renault, a partir de 2026 sólo producirá la Kangoo (en versiones de pasajeros y furgón) en la planta de Santa Isabel. La última Alaskan se fabricará en diciembre.

Fiat produce el sedán Cronos y, más recientemente, la pick-up Titano, en su planta de Ferreyra.

Un automóvil en la provincia de Santa Fe

General Motors fabrica la SUV Tracker en su planta de Alvear, modelo que se exporta principalmente a Brasil.