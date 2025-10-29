El director argentino Nicolás Villarreal presentó su corto "Coraje o destino", un tributo a Juan Manuel Fangio

Nicolás Villarreal, director de cine nacido en la ciudad de La Plata , presentó en el reconocido Festival de Austin su séptimo cortometraje de animación llamado “ Coraje o destino” , que rinde homenaje a Juan Manuel Fangio . Se trata de la primera producción animada sobre el deportista argentino y está inspirada en el Gran Premio de Argentina de 1955, donde el piloto de F1 de Mercedes Benz sufrió quemaduras de tercer grado para poder ganar la carrera.

“ La película aborda esos momentos en los que enfrentamos decisiones que pueden cambiarlo todo . Decisiones que sabemos que van a doler, que van a ser difíciles, que incluso pueden quebrarnos, pero que, en lo más profundo del corazón y del alma, sabemos que debemos tomar. Porque no son una opción, son necesarias para poder seguir adelante.”, afirmó Villarreal.

El corto se presenta en tres secuencias diferentes que se intercalan a lo largo del relato: una serie en color que se muestra de forma cronológica, una serie de escenas fluorescentes y otra en blanco y negro que se presenta en orden inverso, simulando que la vida de este piloto de Fórmula 1 es un bucle constante entre pasado, presente y futuro.

Las tres secuencias “se encuentran” al final de la película, cuando el piloto se quema la pierna, conectando ese momento con su versión más joven al ganar el Gran Premio y dando lugar a una narrativa completa y coherente.

El director declaró que “siempre admiré a las personas que tienen pasión, compromiso y esfuerzo. Me influenciaron con su ética de trabajo y su dedicación a lo que hacen. Personas que sienten que tienen un deber moral, casi una obligación ética consigo mismas. Y Juan Manuel Fangio es una de ellas.”

Cinco años de producción

“Coraje o destino” se presentó este martes en el marco del 32° Festival de Cine de Austin, que se lleva cabo desde el 23 al 30 de octubre en Austin, Texas, Estados Unidos.

El corto estuvo en producción durante casi cinco años: dos dedicados a la escritura y la preproducción y tres años de producción. “Influenciada por el cine francés y japonés, la nueva obra de Villarreal marca un giro total respecto al estilo visual de sus trabajos anteriores, con referencias artísticas de grandes como Möbius, Hayao Miyazaki, Satoshi Kon y Katsuhiro tomo”, según se afirmó en un comunicado.

“Mis películas favoritas, ya sean cortos, largometrajes o documentales, son aquellas que me dejan pensando después de verlas, que me hacen cuestionar mi vida o me inspiran. Espero que esta película genere lo mismo en quienes trabajan con pasión y compromiso por un objetivo que no sienten como una opción, sino como una necesidad”, concluyó el director.

Una vida animada

Nicolás Villarreal nació en La Plata, Argentina. Estudió cine y animación en la Escuela de Cinematografía y Animación de Avellaneda. Trabajó en Walt Disney Studios, Jim Henson y Amazon Studios, entre otros.

Es el fundador de Red Clover Studios y actualmente el director ejecutivo del Departamento de Desarrollo Visual y Animación 2D de la Academy of Art University de San Francisco, donde se graduó en 2002.

Su anterior cortometraje animado “ON/OFF” ostenta el Récord Mundial Guinness como el cortometraje que más premios recibió en la historia, con 2.200 galardones internacionales.

Nicolás fue destacado por VOGUE como una de las mentes creativas más influyentes de América Latina. A lo largo de su intensa carrera, ganó varios premios por sus producciones, incluido el de Mejor Cortometraje de Animación en el Festival de Cine Infantil de Toronto.