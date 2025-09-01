Autos fabricados en Brasil se imponen en el ranking argentino

Casi la mitad de los autos 0km vendidos en agosto llegaron desde Brasil, con Toyota y Volkswagen a la cabeza de la ofensiva importadora

El mercado automotor argentino cerró agosto con un dato contundente: casi la mitad de los vehículos vendidos provienen de fábricas brasileñas . Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el 49% de las ventas corresponde a modelos fabricados en el país vecino, mientras que la producción nacional quedó en el 42% .

Toyota y Volkswagen encabezaron la ofensiva de importaciones desde Brasil , con una amplia gama de modelos que les permitió captar volumen y desplazar a competidores locales.

El Toyota Yaris volvió a encabezar el ranking de agosto con 3.781 patentamientos. Fabricado en Brasil, el hatchback repite liderazgo por segundo mes consecutivo y ya acumula 22.981 unidades en lo que va del año, quedando apenas detrás del Fiat Cronos en el total anual. La clave de su atractivo es que, aunque no es el más barato de su segmento, el Yaris se convirtió en el automático más accesible: todas sus versiones vienen con caja CVT, lo que lo deja por debajo en precio frente a los rivales que ofrecen transmisión automática solo en sus gamas más altas.

La Toyota Hilux (2.375 unidades) y la Volkswagen Amarok (2.367) quedaron prácticamente empatadas en agosto , aunque en el acumulado del año la Hilux mantiene ventaja con 22.077 ventas frente a las 18.388 de su rival. La Ford Ranger, con 2.166 unidades, continúa tercera pero conserva el segundo puesto anual en el segmento por mínima diferencia.

Cronos, la resistencia nacional

El Fiat Cronos fabricado en Córdoba se sostuvo como el modelo argentino con mejores números: 2.238 ventas en agosto y 23.924 en el acumulado, lo que lo ubica todavía en la cima anual. Sin embargo, su liderazgo empieza a ser amenazado por el avance del Yaris brasileño.

Otros destacados del top 10

Volkswagen Polo : 2.109 unidades en agosto, con un fuerte crecimiento gracias a mayor oferta desde Brasil.

Toyota Corolla Cross : con 2.011 patentamientos, se consolidó como el SUV más vendido y suma 14.165 en el año.

Peugeot 208 : quedó séptimo en agosto (1.863 unidades), aunque mantiene un lugar en el podio anual con 22.901.

Chevrolet Tracker : con 1.487 ventas, sigue liderando entre los B-SUV de producción nacional.

Peugeot 2008: alcanzó 1.451 unidades y completó el ranking mensual.

Balance del mercado

En total, se patentaron 54.664 vehículos en agosto, un 31,7% más que en el mismo mes de 2024, aunque 13% por debajo de julio. En los primeros ocho meses de 2025 se vendieron 444.041 autos, un crecimiento del 65,6% interanual.

Con Toyota a la cabeza (9.709 unidades en agosto), seguida por Volkswagen (8.616) y Fiat (5.971), la hegemonía de los modelos brasileños marca la tendencia de un mercado donde uno de cada dos autos que circulan ya cruza la frontera desde el país vecino.