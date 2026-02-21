Aconcagua Transportes lleva la historia a las rutas: camiones ploteados con próceres argentinos

Los camiones de Aconcagua llevan a los próceres por las rutas de todo el país.

En su 75° aniversario, Aconcagua Transportes -empresa argentina especializada en transporte, logística y almacenamiento- transforma su flota en un homenaje rodante a los protagonistas más destacados de la historia argentina. A través de la iniciativa “Un legado sobre ruedas” , la empresa presenta una serie de camiones ploteados con imágenes de próceres nacionales , acompañados de un código QR que permite conocer más sobre su vida y legado.

Este proyecto, desarrollado en colaboración con el reconocido historiador Felipe Pigna , invita a recorrer la historia del país mientras los camiones de Aconcagua transitan las rutas de Argentina, según informó la empresa en un comunicado.

El primer “capítulo” rinde tributo a Martín Miguel de Güemes , reconocido por su valentía al liderar a los gauchos del norte en la lucha por la independencia.

A lo largo de la serie, el recorrido propone poner en valor logros, batallas y protagonistas de distintas etapas de la historia argentina, incluyendo caudillos, mujeres, científicos y artistas .

Scania•Aconcagua-7146

En ese marco, ya fueron destacadas figuras emblemáticas como Manuel Belgrano, creador de la bandera argentina; Macacha Güemes, figura clave del proceso independentista; y Amalia Celia Figueredo, pionera de la aviación en el país. Cada unidad ploteada se convierte así en una pieza móvil que combina identidad histórica y compromiso social.

“Recorremos el país desde hace 75 años, atravesando geografías y contextos muy distintos. Hace más de un año decidimos que esa misma flota, que conecta regiones y economías, también podía homenajear a los personajes históricos que hicieron posible que hoy tengamos una patria con himno y bandera, y que nos representan en el mundo”, señaló Alejandro Galeano, uno de los dueños de Aconcagua Transportes.

Scania•Aconcagua-7287

Evento en el Regimiento

La iniciativa se complementó con un evento conmemorativo celebrado en octubre de 2025 en el Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, donde las unidades ploteadas cobraron aún más protagonismo, que contó con performances y puesta en valor de figuras destacadas del ámbito cultural y social.

“Esta innovadora propuesta refuerza el compromiso de Aconcagua Transportes con los valores nacionales y la identidad cultural, sumando significado a cada kilómetro recorrido por sus camiones y ofreciendo a la comunidad la posibilidad de acercarse a la historia de manera interactiva”, destacaron.

“Un soporte de identidad cultural”

“Con una operación logística de alcance federal, Aconcagua Transportes recorre miles de kilómetros conectando el AMBA con el Centro y Norte del país, y acompañando a industrias estratégicas como la agroindustria, la construcción y la minería. En ese entramado de rutas, cada unidad de la flota se convierte también en un soporte de identidad cultural, llevando la historia argentina a distintos puntos del territorio”, señalaron.

Y agregaron que “con esta iniciativa, Aconcagua Transportes amplía el alcance de su operación más allá de lo estrictamente logístico, incorporando una agenda cultural que acompaña su despliegue territorial y refuerza su posicionamiento como empresa de alcance nacional”.

Un legado sobre ruedas

Esta es la lista de algunos de los próceres y figuras representativas argentinas, homenajeados en los camiones de Aconcagua.

Martín Miguel de Güemes: “El valiente general que defendió el norte argentino durante la Guerra de Independencia con su ejército de gauchos. Su liderazgo y estrategia fueron clave para frenar el avance realista y garantizar la libertad del país”.

Manuel Belgrano: “Un hombre que no solo nos dejó la bandera, sino también ideas, valores y una forma de luchar por lo que uno cree”.

Facundo Quiroga: “Un caudillo fundamental en una de las etapas más intensas y decisivas de la Argentina del siglo XIX. Su figura, sus ideales federales y su trágico final, son parte de este recorrido por nuestra identidad”.

Carlos Gardel: “Un referente absoluto de nuestra identidad cultural”.

Domingo Faustino Sarmiento: “Figura clave de nuestra historia educativa”.

Francisco Narciso de Laprida: “Un ejemplo de gestión, compromiso y honestidad. Su legado sigue siendo una guía para quienes creemos en el trabajo, los valores y el desarrollo de nuestra Nación”.

Ángel “Chacho” Peñaloza: “Un líder que defendió sus ideales con coraje, buscando la unión y la justicia para su pueblo. Su legado sigue vivo en la memoria de todos los argentinos y en cada rincón de nuestra tierra”.

Perito Moreno: “Figura clave en la Patagonia y en la defensa de nuestro territorio. Su legado vuelve a recorrer las rutas, llevando historia, identidad y orgullo argentino”.

Mujeres de la Patria

Scania•Aconcagua-7166

La nómina continúa:

Cecilia Grierson: “La primera médica argentina. Pionera en la salud y la educación, impulsó la profesionalización de la enfermería, creó instituciones clave para la formación médica y abrió puertas que todavía hoy permiten que miles sigan ese camino. Su aporte marcó un antes y un después en la historia de nuestro país”.

Virgen del Valle de Catamarca: “Una de las devociones más profundas del norte argentino. Porque hay creencias que nos acompañan, que nos sostienen y nos unen generación tras generación. Una historia vinculada a la fe, a esos lazos invisibles que nos conectan con algo más grande y nos acompañan en el camino”.

Amalia Celia Figueredo: “Una mujer pionera en nuestra historia: Amalia Celia Figueredo, la primera aviadora en argentina y entre las primeras a nivel mundial. Con determinación y coraje, se atrevió a conquistar los cielos en una época en la que volar era un desafío reservado casi exclusivamente a los hombres. Su hazaña no solo abrió camino para otras mujeres, sino que también marcó un capítulo inolvidable en la aviación nacional. Hoy, su legado sigue inspirando a quienes sueñan con volar alto”.

Macacha Güemes: “Una mujer imprescindible en nuestra historia. Hermana, compañera de lucha, estratega y símbolo de coraje. Porque no todos los héroes llevaban uniforme, y porque en cada historia que movió a un pueblo hubo personas como Macacha, que lo dieron todo por un futuro mejor”.

Acerca de Transportes Aconcagua

Transportes Aconcagua es una empresa argentina de transporte y logística fundada en 1950, con sede central en Malvinas Argentinas (Buenos Aires). Opera servicios de transporte a granel, almacenamiento y distribución, con foco en cargas industriales, agroindustriales y mineras, y con despliegue en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el Noroeste argentino (NOA).

Fuente: Agencia DIB