Aconcagua Transportes lleva la historia a las rutas: camiones ploteados con próceres argentinos

Los camiones de Aconcagua llevan a los próceres por las rutas de todo el país.
Prensa Aconcagua
En su 75° aniversario, Aconcagua Transportes -empresa argentina especializada en transporte, logística y almacenamiento- transforma su flota en un homenaje rodante a los protagonistas más destacados de la historia argentina. A través de la iniciativa “Un legado sobre ruedas”, la empresa presenta una serie de camiones ploteados con imágenes de próceres nacionales, acompañados de un código QR que permite conocer más sobre su vida y legado.
Este proyecto, desarrollado en colaboración con el reconocido historiador Felipe Pigna, invita a recorrer la historia del país mientras los camiones de Aconcagua transitan las rutas de Argentina, según informó la empresa en un comunicado.
Recorrido
El primer “capítulo” rinde tributo a Martín Miguel de Güemes, reconocido por su valentía al liderar a los gauchos del norte en la lucha por la independencia.
A lo largo de la serie, el recorrido propone poner en valor logros, batallas y protagonistas de distintas etapas de la historia argentina, incluyendo caudillos, mujeres, científicos y artistas.
En ese marco, ya fueron destacadas figuras emblemáticas como Manuel Belgrano, creador de la bandera argentina; Macacha Güemes, figura clave del proceso independentista; y Amalia Celia Figueredo, pionera de la aviación en el país. Cada unidad ploteada se convierte así en una pieza móvil que combina identidad histórica y compromiso social.
“Recorremos el país desde hace 75 años, atravesando geografías y contextos muy distintos. Hace más de un año decidimos que esa misma flota, que conecta regiones y economías, también podía homenajear a los personajes históricos que hicieron posible que hoy tengamos una patria con himno y bandera, y que nos representan en el mundo”, señaló Alejandro Galeano, uno de los dueños de Aconcagua Transportes.
Evento en el Regimiento
La iniciativa se complementó con un evento conmemorativo celebrado en octubre de 2025 en el Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, donde las unidades ploteadas cobraron aún más protagonismo, que contó con performances y puesta en valor de figuras destacadas del ámbito cultural y social.
“Esta innovadora propuesta refuerza el compromiso de Aconcagua Transportes con los valores nacionales y la identidad cultural, sumando significado a cada kilómetro recorrido por sus camiones y ofreciendo a la comunidad la posibilidad de acercarse a la historia de manera interactiva”, destacaron.
“Un soporte de identidad cultural”
“Con una operación logística de alcance federal, Aconcagua Transportes recorre miles de kilómetros conectando el AMBA con el Centro y Norte del país, y acompañando a industrias estratégicas como la agroindustria, la construcción y la minería. En ese entramado de rutas, cada unidad de la flota se convierte también en un soporte de identidad cultural, llevando la historia argentina a distintos puntos del territorio”, señalaron.
Y agregaron que “con esta iniciativa, Aconcagua Transportes amplía el alcance de su operación más allá de lo estrictamente logístico, incorporando una agenda cultural que acompaña su despliegue territorial y refuerza su posicionamiento como empresa de alcance nacional”.
Un legado sobre ruedas
Esta es la lista de algunos de los próceres y figuras representativas argentinas, homenajeados en los camiones de Aconcagua.
Martín Miguel de Güemes: “El valiente general que defendió el norte argentino durante la Guerra de Independencia con su ejército de gauchos. Su liderazgo y estrategia fueron clave para frenar el avance realista y garantizar la libertad del país”.
Manuel Belgrano: “Un hombre que no solo nos dejó la bandera, sino también ideas, valores y una forma de luchar por lo que uno cree”.
Facundo Quiroga: “Un caudillo fundamental en una de las etapas más intensas y decisivas de la Argentina del siglo XIX. Su figura, sus ideales federales y su trágico final, son parte de este recorrido por nuestra identidad”.
Carlos Gardel: “Un referente absoluto de nuestra identidad cultural”.
Domingo Faustino Sarmiento: “Figura clave de nuestra historia educativa”.
Francisco Narciso de Laprida: “Un ejemplo de gestión, compromiso y honestidad. Su legado sigue siendo una guía para quienes creemos en el trabajo, los valores y el desarrollo de nuestra Nación”.
Ángel “Chacho” Peñaloza: “Un líder que defendió sus ideales con coraje, buscando la unión y la justicia para su pueblo. Su legado sigue vivo en la memoria de todos los argentinos y en cada rincón de nuestra tierra”.
Perito Moreno: “Figura clave en la Patagonia y en la defensa de nuestro territorio. Su legado vuelve a recorrer las rutas, llevando historia, identidad y orgullo argentino”.
Mujeres de la Patria
La nómina continúa:
Cecilia Grierson: “La primera médica argentina. Pionera en la salud y la educación, impulsó la profesionalización de la enfermería, creó instituciones clave para la formación médica y abrió puertas que todavía hoy permiten que miles sigan ese camino. Su aporte marcó un antes y un después en la historia de nuestro país”.
Virgen del Valle de Catamarca: “Una de las devociones más profundas del norte argentino. Porque hay creencias que nos acompañan, que nos sostienen y nos unen generación tras generación. Una historia vinculada a la fe, a esos lazos invisibles que nos conectan con algo más grande y nos acompañan en el camino”.
Amalia Celia Figueredo: “Una mujer pionera en nuestra historia: Amalia Celia Figueredo, la primera aviadora en argentina y entre las primeras a nivel mundial. Con determinación y coraje, se atrevió a conquistar los cielos en una época en la que volar era un desafío reservado casi exclusivamente a los hombres. Su hazaña no solo abrió camino para otras mujeres, sino que también marcó un capítulo inolvidable en la aviación nacional. Hoy, su legado sigue inspirando a quienes sueñan con volar alto”.
Macacha Güemes: “Una mujer imprescindible en nuestra historia. Hermana, compañera de lucha, estratega y símbolo de coraje. Porque no todos los héroes llevaban uniforme, y porque en cada historia que movió a un pueblo hubo personas como Macacha, que lo dieron todo por un futuro mejor”.
Acerca de Transportes Aconcagua
Transportes Aconcagua es una empresa argentina de transporte y logística fundada en 1950, con sede central en Malvinas Argentinas (Buenos Aires). Opera servicios de transporte a granel, almacenamiento y distribución, con foco en cargas industriales, agroindustriales y mineras, y con despliegue en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el Noroeste argentino (NOA).