Los diputados libertarios repudiaron a Kicillof por rechazar la operación de Trump en Venezuela

El bloque de La Libertad Avanza en la cámara de Diputados expresó su “ más enérgico repudio ” al gobernador Axel Kicillof luego de que el mandatario calificara de “grave violación del derecho internacional” el accionar de Estados Unidos en Venezuela al capturar a Nicolás Maduro, en una comunicación en la que habló en nombre de “la Provincia”.

Justamente, en el proyecto de declaración parlamentaria en el que expresaron su repudio, los diputados hicieron hincapié en el hecho de que Kicillof se haya expresado en nombre de la Provincia , lo que a su juicio transforma las declaraciones en “impropias de sus competencias constitucionales”.

Según el bloque que preside Agustín Romo -un caputista admirador ferviente de Trump, que en las redes tildó a “hijo de puta” a Kicillof por oponerse a su incursión venezolana- Kicillof se extralimitó porque asumió un posicionamiento impropio porque las relaciones internacionales son de competencia exclusiva del gobierno nacional.

El gobernador había publicado un tweet en su perfil personal de X, en el cual, en su primer párrafo, que señala que “ La Provincia de Buenos Aires condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela. Este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente”.

“La gravedad institucional de dichas manifestaciones radica en que fueron formuladas explícitamente en nombre de la provincia de Buenos Aires, desde la investidura del Gobernador y a través de un canal de carácter público, proyectándose como un posicionamiento institucional en materia de política exterior”, se explicó en los fundamentos del proyecto.

Pero además, los libertarios le reprocharon por otra parte al Gobernador que su postura “ contradice abiertamente a la posición oficial del Gobierno de la República Argentina, que ha expresado de manera clara y consistente su compromiso con la defensa de la democracia, el respeto al estado de derecho y la protección de los DD.HH. en Venezuela”.

Javier Milei no solo saludó con un "Viva la Libertad Carajo" el bombaerdeo y la captura de Maduro, sino que además expresó su convición de que el líder opositor Edmundo González Urrutia debía asumir la presidencia, algo que luego dejó de mendionar porque Trump lo rechazo de plano. El representante argetntino ante la ONU, Franciso Fabián Troppei, expresó ayer un alineamiento total de Argentina con la posición norteamericana.

En torno a la cuestión Venezuela, Kicillof volvió de esa manera a mostrarse como la contracara de Milei. Más allá de su convicción respecto de lo nociva que puede ser una intervención estadounidense por fuera del derecho internacional, el Gobernador volvió a ensayar un gesto que lo muestra como un par simétrico y opuesto al Presidente.