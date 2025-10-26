¿Javier Milei pasó el test?: cómo les fue a los presidentes en sus primeras legislativas

Este domingo los argentinos fueron a las urnas para elegir la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado . Y si bien el presidente Javier Milei cosechó un triunfo a nivel país, es bueno saber en comparación con otros mandatarios desde la vuelta de la democracia cómo le fue. ¿Pasó el test en su primera elección legislativa?

En las elecciones de 2023 , cuando Milei llegó a la Presidencia, lo hizo tras derrotar en el ballotage a Sergio Massa por 55.65% a 44,35%. Sin embargo, el número a tener en cuenta es el que se registró en la elección de unas semanas antes, que fue la que le dio la configuración al Congreso. Allí el libertario quedó segundo con el 29,9% de los sufragios , a casi siete puntos de Massa que cosechó el 36.8%.

Pese a que las expectativas no eran tan altas, sobre todo por la crisis económica que castiga al país, Milei sacó este domingo a nivel nacional en la categoría diputados el 40,8% de los votos , es decir más de diez puntos que hace dos años. No obstante, hay que tener en cuenta que en esta oportunidad los libertarios fueron en alianza con el PRO, y hace dos años compitieron en las urnas.

Si nos trasladamos a 1983 , Raúl Alfonsín se impuso en el regreso de la democracia al país sobre el peronista Ítalo Luder. Fue 51.7% a 40,1%. En tanto, en la legislativa de medio término la Unión Cívica Radical obtuvo el 42,37%, sumando 63 diputados a los 65 con que ya contaba, contra 16,06% del Frente Justicialista de Liberación. El radicalismo consolidaba así la mayoría absoluta en la Cámara baja.

Luego llegó la hiperinflación y el alejamiento antes de tiempo del poder de Alfonsín. Fue Carlos Menem quien en 1989 se impuso con claridad sobre Eduardo Angeloz: fue 47% a 37%. Dos años más tarde, con algunos signos de recuperación político-económica, el PJ se impuso en las urnas con 40,22% y se quedó con 62 bancas de diputados. Lo siguió la UCR con 29,03% y 43 cargos.

Tras dos mandatos de Menem, la alternancia le tocó al radicalismo que era la principal fuerza de la denominada Alianza. Allí Fernando de la Rúa sacó en 1999 el 48,3% de los votos, contra el 38,2 del peronista Eduardo Duhalde. Pese al triunfo, no fueron buenos años y así se llegó a la legislativa de 2001.

El domingo 14 de octubre se celebraron elecciones, dos meses antes de lo que fue un fuerte estallido social. Ese malestar se reflejó en las urnas. Por eso la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación obtuvo sólo el 23,3% frente al 40% del Partido Justicialista y aliados. Para reflejar el malestar, en la provincia de Buenos Aires la sumatoria del voto en blanco y el nulo alcanzó un 25,86%.

La era kirchnerista

En 2003, luego de la deposición de Carlos Menem a competir en un ballotage que se le presentaba adverso, Néstor Kirchner llegó a la presidencia con tan sólo n de los votos. Y dos años más tarde, en la legislativa el naciente kirchnerismo bajo el paragua del Frente Para la Victoria (FPV) se impuso con el 29,9% de los votos en la categoría diputados nacionales, dejando en segundo lugar a la UCR con el 8,9%.

En las presidenciales de 2007, Cristina Fernández de Kirchner consiguió 45,2% de los votos, seguida por Elisa Carrió con el 23%. Dos años después, tras la crisis política desatada por la resolución 125, el Frente para la Victoria sacó 28,7% de los votos y cayó contra el acuerdo Cívico y Social que cosechó 29,5%.

Sin embargo, Cristina Fernández logró su reelección en 2011 con el 54% de los votos y llevó al Frente para la Victoria por tercera vez consecutiva a hacerse cargo del Poder Ejecutivo. Pero eso no se reflejó en la legislativa de 2013, cuando el FpV sacó solo 32,8%, siete puntos más que el Frente Progresista Cívico y Social.

Alternancia PRO y peronismo

En 2015 Mauricio Macri se hacía con el ballotage contra Daniel Scioli y llegaba al Ejecutivo. Aunque en la primera vuelta había sacado 34,1% de los sufragios, tres menos que Daniel Scioli. ¿Cómo le fue a Macri dos años más tarde? Allí el oficialismo fue a las urnas abroquelado para enfrentar a un peronismo plagado de internas. Y se notó: las coaliciones ligadas a Cambiemos a nivel nacional obtuvieron 41.75% de los votos.

En 2019, el peronismo volvió al poder de la mano de Alberto Fernández. Cosechó el 48,2% de los votos en la primera vuelta y después se quedó con el ballotage sobre Macri. Pero en la legislativa de 2023, todo se revirtió: en una elección “pandémica” el Frente de Todos cosechó 34,5% en todo el país, mientras que Juntos por el Cambio 42,7%. (DIB)