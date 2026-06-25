Saldungaray, el pueblo turístico de Tornquist admirado en todo el planeta

El turismo rural es uno de los atractivos de este pueblo serrano

La Bodega Saldungaray ya se afianzo en el panorama vitivinícola nacional.

La actividad agroganadera sigue siendo uno de los pilares de Saldungaray.

Este pueblo que hoy tiene unos 2.000 habitantes nació oficialmente el 29 de agosto de 1900, cuando lo fundó Don Pedro Saldungaray , el dueño de las tierras tras comprárselas a los herederos del general Ángel Pacheco. De todos modos la historia de Saldungaray -uno de los 39 pueblos turísticos de la Provincia de Buenos Aires- venía de mucho antes.

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En 1833 funcionó allí la posta El Sauce (durante la campaña de Juan Manuel de Rosas) y en 1862 se estableció el estratégico Fortín Pavón , que sirvió de base militar y núcleo poblacional temprano en la frontera sur.

El tren llegó en julio de 1903 como parte del ramal Olavarría-Pringles-Bahía Blanca del Ferrocarril del Sud. Curiosamente, se inauguró como Estación Sierra de la Ventana , nombre que mantuvo por casi diez años. Recién en 1912, tras la construcción de una nueva estación en la actual Sierra de la Ventana se llamó Saldungaray haciendo justicia a su fundador.

Entre la naturaleza y el arte

salamone portal rs El portal del Cementerio, considerada la obra cumbre de Salamone. @turismopba

Saldungaray está enclavado en un amplio valle entre los sistemas serranos de Ventana y Pillahuincó y a la vera del río Sauce Grande, una ubicación privilegiada que parece una postal. Su fisonomía intacta y su baja densidad demográfica le valieron ser nominado por la ONU Turismo como uno de los pueblos más lindos y sustentables del mundo (Best Tourism Villages).

Para los amantes de la arquitectura y la historia, Saldungaray también es una parada obligatoria dentro de la Ruta de Salamone. En la década de 1930, el legendario arquitecto Francisco Salamone sembró la provincia de obras monumentales de estilo art decó y futurista, pero el portal del Cementerio de Saldungaray es considerado unánimemente su obra cumbre.

Es una gigantesca estructura circular de hormigón de más de 20 metros de altura que rompe el horizonte pampeano. En el centro del imponente disco, se encuentra integrada una enorme y expresiva cabeza de Cristo crucificado, logrando una estética tan dramática como única. Además, en la plaza del pueblo, Salamone también dejó su marca con la singular fisonomía de la Delegación Municipal y las farolas de la plaza central.

Sabores serranos

bodega saldungaray rs La Bodega Saldungaray ya se afianzo en el panorama vitivinícola nacional. @turismopba

Saldungaray no solo vive del pasado, sino que ha sabido reconvertir su matriz productiva en un polo de atracción para la gastronomía regional y el enoturismo, desafiando la idea tradicional de que en Buenos Aires no se puede hacer buen vino.

La Bodega Saldungaray es pionera de la vitivinicultura bonaerense. Está en un predio bellísimo de sierras y viñedos, produce varietales adaptados al clima austral de la provincia (como Malbec, Pinot Noir, Cabernet Franc y Chardonnay).

Para acompañar el vino nada mejor que un buen queso. Y en Saldungaray hay queserías artesanales donde se producen variedades semiduras y saborizadas de excelente calidad.

La vigencia del campo

campo saldungaray rs La actividad agroganadera sigue siendo uno de los pilares de Saldungaray. @turismopba

Aunque el turismo se ha transformado en el gran motor de difusión y desarrollo en las últimas décadas, la economía y el día a día de Saldungaray siguen fuertemente anclados en su identidad productiva tradicional.

El partido de Tornquist cuenta con tierras muy fértiles en sus valles. En el rubro ganadería predomina la cría e invernada de ganado vacuno (principalmente Aberdeen Angus y Hereford). Y entre los cultivos se destacan el trigo y la cebada, fundamentales para la rotación de la tierra. También se siembran cultivos de verano como el girasol y el maíz en las zonas llanas.

Qué visitar en Saldungaray

SALDUNGARAY DELEGACION SALAMONE rs La Delegación Municipal, otra obra de Salamone. @turismopba

Centro de Interpretación de las Obras de Francisco Salamone

Fortín Pavón

Bodega Saldungaray

Campo Udi (quesería)

Iglesia Nuestra Sra. del Tránsito

Museo y Archivo Histórico

Ribera del Río Sauce Grande

Monumento a la Lira

Ermita de la Virgen de Schoenstatt

Monolito al cacique Lorenzo Calpisqui

Arco de Robles / Arco de la Virgen

Monumento al Indígena y al Fortinero

Estación de ferrocarril

Camino de los talleres/ Circuito de artesanos (autoguiado)

Cómo llegar

turismo rural saldungaray rs El turismo rural es uno de los atractivos de este pueblo serrano @turismopba

Saldungaray está a 576 kilómetros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Por Autopista Ricchieri, luego Autopista Ezeiza-Cañuelas, RN Nº 3 hasta Azul y RP Nº 226 hasta Olavarría, donde se presentan dos opciones: RP Nº 76 o RP Nº 51. Desde la ciudad de Bahía Blanca, se encuentra a 99 kilómetros por RP Nº 51.

Fuente: Agencia DIB